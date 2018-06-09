به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ژنرال ایگور کناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه امروز شنبه در اظهاراتی تصریح کرد: تروریست های داعش تنها در مناطقی از سوریه حضور داشته و به مقاومت خود ادامه می دهند که در کنترل نیروهای آمریکائی قرار دارد.

سخنگوی وزارت دفاع روسیه ادامه داد: به رئیس پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) توصیه می کنیم تا نقشه نشان دهنده اوضاع و تحولات در سوریه را مورد بررسی قرار دهد. داعش تنها در مناطق تحت کنترل آمریکا مقاومت می کند.

کناشنکوف در ادامه افزود: واشنگتن همواره بر تأمین مالی و تسلیحاتی مستقیم تروریست ها متمرکز بوده است. این در حالیست که بخش وسیعی از سلاح ها و تجهیزات نظامی آمریکا در دست جبهه النصره قرار داشته که همانند آمریکا تنها برای ساقط کردن نظام مشروع سوریه مبارزه می کند.

اظهارات وی در واکنش به سخنان چهارشنبه گذشته جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا بود که مدعی شده بود بشار اسد با کمک روسیه و ایران فاجعه ای را برای مردم کشورش رقم زده است!