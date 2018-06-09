۳۰ میلیون متر مکعب آب مازاد بر مصوبات به یزد انتقال می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا فولادگر ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: مقرر بود تنها ۳۵ میلیون متر مکعب آب برای شرب مردم یزد انتقال یابد اما در حال حاضر ۶۵ میلیون متر مکعب آب به یزد انتقال می‌یابد که مشخص نیست این آب به کجا می رود.

وی بیان داشت: انتقال آب به یزد در حالی در دولت سازندگی تصویب شد که مقرر بود تونل سوم احداث شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در دولت‌های مختلف شاهد آسیب‌هایی به حوزه آبرسانی اصفهان بودیم، اعلام کرد: میزان آبی که به یزد می رود علاوه بر تامین شرب مردم یزد، مجوزی برای انتقال آب برای صنعت یزد هم به شمار می رود.

وی ادامه داد: لایحه تفکیک آب استانی توسط دولت در مجلس مطرح شد که پس از چند بار بازگشت لایحه، شورای نگهبان با شرط اینکه اختیار وظایف حاکمیتی در دست وزیر نیرو باشد، به تصویب رساند.

فولادگر گفت: در دولت احمدی نژاد و ریاست مجلس از سوی حداد عادل، این تصمیم هیأت وزیران لغو شد.

دولت با لغو طرح بهشت آباد به ما ضرر زد

وی اعلام کرد: احمدی نژاد تصمیم دیگری هم داشت و آن این بود که به استان چهار محال و بختیاری اعلام کرد که استان بالادست هر مقدار آب می‌خواهد مصرف و مازاد آن را رها کند که این دو تصمیم به اصفهان ضربه زد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در دولت یازدهم شورای عالی آب پس از سال‌ها تشکیل شد و جلساتی را برای موضوع زاینده رود برگزار کرد اما این دولت نیز صدماتی به ما زده بود و آن این بود که طرح بهشت آباد را لغو کرد در حالی که قرارگاه خاتم هزینه‌هایی صرف و دستگاه‌هایی را خریداری کرده و مطالعات آن نیز انجام شده بود.

وی با بیان این که ۱۹ متر مکعب بر ثانیه آب رها می‌شود، گفت: حدود هشت مترمکعب آب برای شرب آماده می‌شود و حدود ۱۰ متر مکعب آب در اصفهان و چهارمحال و بختیاری برداشت می‌شود.

فولادگر گفت: نیمی از برداشت هایی که در چهار محال و بختیاری صورت می گیرد مجاز است و نیمی از آن غیر مجاز است و این در حالی است که مقرر بود به ازای برداشت های غیر مجاز برق قطع و امکان برداشت نداشته باشند که این اتفاق را شاهد نبودیم.

وی با اشاره به اینکه طرح انتقال آب از خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر برای اصفهان جدی است و باید انجام شود همانطور که در کرمان نیز صورت گرفته است، گفت: اگر قرار است آب نباشد و کم باشد این کمبود آب باید به صورت عادلانه باشد.