به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان کنگاور از کشف تعداد ۲۵۰۰ دست انواع البسه قاچاق به ارزش ۸۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "عزیز الهیاری" گفت: ماموران کنگاور با رصدهای اطلاعاتی و استفاده از منابع خبری مطلع شدند یک محموله قاچاق توسط یکدستگاه خودرو سمند قصد ورود به شهرستان را دارد.

وی افزود: ماموران در قالب دو تیم عملیاتی نسبت به تحت کنترل قرار دادن محورهای مواصلاتی ورودی شهرستان اقدام و پس از شناسایی خودرو مذکور در یک عملیات غافلگیرانه نسبت به توقیف آن اقدام نمودند.

این مقام انتظامی ادامه داد: مامورین در بازرسی از این خودرو موفق به کشف و ضبط تعداد ۲۵۰۰ ثوب انواع البسه قاچاق شدند که بنا به نظر کارشناسان ارزش تقریبی محموله ۸۰۰ میلیون ریال برآورد شد.

سرهنگ الهیاری خاطرنشان کرد: در این راستا ۲ متهم خانم و آقا دستگیر و خودرو توقیفی به همراه اقلام مکشوفه پس از صورتجلسه تحویل مراجع مربوطه شد.

محموله میلیاردی برنج قاچاق در کرمانشاه کشف شد

فرمانده انتظامی استان از کشف محموله قاچاق برنج به ارزش یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال در شهر کرمانشاه خبر داد.

سردار "منوچهر امان اللهی" اظهار داشت: به دنبال کسب اطلاع ماموران مبنی بر اینکه یک دستگاه تریلی حامل بار قاچاق برنج در یکی از محلات شهر کرمانشاه مشاهده شده کار توقف آن در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: با تلاش ماموران پلیس و پس از گشت زنی های مداوم، خودرو مذکور شناسایی و توقیف شد.

سردار امان اللهی خاطرنشان کرد: در بازرسی ماموران از خودرو مذکور مقدار ۲۴ هزار تن برنج قاچاق فاقد مدارک گمرکی کشف شد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه ادامه داد: بنا بر نظر کارشناسان، ارزش این محموله قاچاق به یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال می رسد.

وی همچنین با اشاره به دستگیری یک متهم در این رابطه از معرفی وی به دستگاه قضائی به منظور سیر مراحل قانونی و صدور حکم لازم خبر داد.

سردار امان اللهی با تاکید بر اینکه مبارزه با قاچاق کالا و ارز همواره در دستور کار ماموران پلیس قرار دارد، تاکید کرد: با همکاری خوب مردم فضا برای قاچاقچیان بسیار ناامن شده است.

دستگیری باند سارقان حرفه ای در "اسلام آبادغرب "

فرمانده انتظامی شهرستان اسلام آبادغرب ازدستگیری باند سارقان حرفه ای و کشف ۱۱ فقره سرقت توسط پلیس این شهرستان خبر داد .

سرهنگ "بهروز سرتیپ نیا" در تشریح این خبر بیان داشت : در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل، کابل برق، محتویات داخل خودرو ,کش رو زنی در داخل شهر اسلام آبادغرب، بررسی موضوع در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت .

سرهنگ سرتیپ نیا افزود: پلیس شهرستان با انجام کارهای اطلاعاتی و پلیسی، موفق به شناسایی و دستگیری دو نفر متهم در این رابطه شدند .

وی اضافه کرد : متهمان در بازجویی های فنی پلیس به پنج فقره سرقت محتویات داخل خودرو ، دو فقره کش رو زنی، دو فقره کابل و سیم برق ،یک فقره سرقت خودرو سواری پراید و یک فقره منزل با همدستی یک متهم دیگر اقرار نمودند.

فرمانده انتظامی شهرستان اسلام آبادغرب در ادامه ضمن اشاره به دستگیری دیگر متهم گفت: از مخفیگاه سارقات یک دستگاه سواری پراید و تعداد زیادی از اموال مسروقه کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اسلام آباد غرب در خاتمه ضمن اشاره به بازسازی صحنه های جرم،از شناسایی کلیه مالباختگان در این رابطه خبر داد، و تصریح کرد: متهمان این پرونده در اجرای دستور مقام قضائی با صدور قرار وثیقه مناسب روانه زندان مرکزی اسلام آبادغرب شدند.

کشف اسکناس جعلی در هرسین

فرمانده انتظامی شهرستان هرسین از کشف ۱۴ قطعه اسکناس ۵۰۰ هزار ریالی خبر داد.

سرهنگ شکری در تشریح خبر بیان داشت: درپی دریافت اطلاعاتی مبنی بر فعالیت فردی به خرید و فروش اسکناس جعلی با هماهنگی قضایی دستگیر و پس از بازرسی از منزل وی تعداد ۱۴ قطعه ایران ۵۰۰ هزار ریالی به ارزش هفت میلیون ریال و مقادیری مواد مخدر از نوع هرویین کشف و ضبط شد .

سرهنگ شکری با اشاره به اینکه متهم به همراه پرونده متشکله تحویل مرجع قضایی شد، بیان داشتند نیروی انتظامی شهرستان با تمام توان در خدمت رسانی به مردم خواهد کوشید و آماده دریافت انتقادات، شکایات و پیشنهادات آنان ازطریق سامانه ۱۹۷ خواهد بود.

دستگیری ۳۵ سارق و خرده فروش مواد مخدر در سنقروکلیایی

فرمانده انتظامی شهرستان سنقروکلیایی ازاجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و دستگیری ۳۵سارق، خرده فروش و مصرف کننده مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "غضبان احمدی فرد" گفت: به منظورافزایش احساس امنیت، پیشگیری و کشف جرم طی چند روز گذشته طرح ارتقاء امنیت اجتماعی توسط یگانهای اجرائی این انتظامی به مرحله اجرا در آمد.

وی افزود: در این طرح ۳ سارق به همراه ۱۶ خرده فروش و مصرف کننده مواد مخدر دستگیر شدند.

سرهنگ احمدی فرد ادامه داد: در این راستا ۴فقره انواع سرقت و یک دستگاه موتورسیکلت مسروقه نیز کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه کشف مقادیری انواع مواد مخدر و ۲ قبضه سلاح شکاری فاقد مجوز از دیگر نتایج اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی بود.

وی تصریح کرد: توقیف ۴۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف و انتقال آن ها به پارکینگ از دیگر اقدامات انجام شده بود.

سرهنگ احمدی فرد در پایان از معرفی متهمان دستگیر شده به دستگاه قضائی جهت سیر مراحل قانونی و صدور حکم لازم خبر داد.