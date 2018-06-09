به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سعید مومنی درباره اجرای طرح‌های گازرسانی در کشور گفت: با توجه به شعار سال مبنی بر حمایت از کالای ایرانی از سوی رهبر معظم انقلاب، سهم تامین تجهیزات مورد نیاز شرکت ملی گاز از تولیدات داخلی کشور طی ۱۰ سال گذشته، با ۲۵ درصد رشد، از ۷۰ درصد به ۹۵ درصد رسیده که این امر در سال جدید با شتاب بیشتری از سوی این شرکت دنبال می‌شود.

وی تعداد مشترکان گاز طبیعی در کشور را ۲۲ میلیون و ۳۵۶ هزار و ۶۶۵ مشترک، معادل ۷۰ میلیون نفر از جمعیت کشور اعلام کرد و ادامه داد: تا پایان سال ۹۶، ۳۳۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر شبکه گاز شهری و روستایی احداث و ۱۱ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۷۵۶ انشعاب نصب شده است. بر این اساس، اکنون ۲۵ میلیون و ۹۴۴ هزار و ۹۴ واحد مسکونی تحت پوشش شبکه گازرسانی قرار دارند.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز با بیان اینکه تا پایان سال ۹۶، یک هزار و ۱۱۴ شهر و ۲۵ هزار و ۸۴۹ روستا از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند شدند، اظهارداشت: در مدت ذکر شده، به ۲ هزار و ۴۰۰ جایگاه عرضه CNG گازرسانی شده تا بیش از ۴ میلیون خوردو گازسوز از این سوخت پاک بهره‌مند شوند.

مومنی درباره اجرای پروژه‌های گازرسانی به روستاها در قالب بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۳، اعلام کرد: با گازرسانی به یک میلیون و ۹۴۸ هزار و ۲۵۳ خانوار روستایی در قالب بند «ق» تا پایان شهریور ماه ۹۶، ۵ میلیون و ۹۶۵ هزار لیتر در مصرف فرآورده های نفتی صرفه‌جویی شده است، افزون بر این ۳ میلیون و ۳۴۱ هزار دلار صرفه‌جویی ناشی از تفاوت ارزش فرآورده و گاز طبیعی حاصل شده است.

وی پیش‌بینی کرد: با گازرسانی از طریق خط لوله به باقی‌مانده روستاهای کشور، ۲۷۶ میلیون لیتر دیگر در مصرف فرآورده‌های نفتی صرفه‌جویی شود که از این طریق، ۱۵۴ میلیون دلار بازگشت ارزی خواهیم داشت.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز تصریح کرد: هم‌اکنون از ۱۰ هزار و ۳۱۶ روستای باقی‌مانده فاقد گاز، حداقل ۳ هزار و ۳۲۲ روستا دارای سرانه هزینه بالاتر از سقف ۶۰ میلیون ریال هستند که گازرسانی در این روستاها از طریق سایر روش ها مانند CNG یا mini-LNG قابل بررسی است.