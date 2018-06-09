به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، برخی منابع اعلام کردند ونزوئلا از دیگر اعضای اوپک خواسته که در برابر تحریمهای آمریکا متحد شوند.
ایران و ونزوئلا از اوپک خواستهاند در نشست آینده این سازمان درباره پیامدهای تحریمهای آمریکا بحث کنند. هر دو کشور با استناد به اساسنامه اوپک، خواهان حمایت دیگر اعضای این سازمان شدهاند.
مانوئل کودو، وزیر نفت ونزوئلا، در نامهای به اوپک نوشته است: من محترمانه درخواست حمایت و پشتیبانی دیگر اعضا را دارم. اوپک باید درباره پیامدهای محدود کننده تحریمهای یکجانبه وضع شده از سوی آمریکا بحث کند که مصداق تخاصم فوقالعاده، از جهت مالی و اقتصادی، برای عملیات صنعت نفت کشور ما و ثبات بازار هستند.
وزارت نفت ونزوئلا به درخواستها برای اظهارنظر، پاسخ صریحی نداد.
