به گزارش خبرنگار مهر، در آیین کوچه‌گردان عاشق با شعار یک ماه بدون گرسنگی برای کودکان، پس از شناسایی خانواده‌های محروم در مناطق فقیرنشین توسط اعضای جمعیت امام علی (ع) و اهدای یک کیسه‌ شامل مواد غذایی و بهداشتی در شب بیست و یکم ماه رمضان به آن‌ها، فرآیند ارتباط‌گیری و مددکاری برای بهبود شرایط این خانواده‌ها آغاز می‌گردد. از سوی دیگر، انجام فعالیت شناسایی در این محلات و سپس اطلاع‌رسانی شرایط در رسانه‌ها و بردن خیّرین و داوطلبین به این مناطق، می‌کوشند موجب آگاهی بخشی از جغرافیا و وضعیت فقر در جامعه گردند. همایش سالیانه‌ی کوچه‌گردان نیز محملی است برای ارائه‌ی گزارش عملکرد جمعیت امام علی (ع) و برنامه‌های این سمن در حوزه فعالیتش.



در ابتدای برنامه، زهرا رحیمی مدیر عامل جمعیت امام علی(ع) ضمن ارائه گزارش عملکرد این سمن، بیان داشت: «اصولا وجود سازمان‌های مردم نهاد و نوع فعالیت‌شان نشان دهنده‌ی توسعه یافتگی هر جامعه‌ای است ولی متاسفانه در حال حاضر ساختار و معیار مشخصی نداریم که این سازمانها بر اساس آن خود را ارزیابی کنند. به همین منظور جمعیت امام علی (ع) تصمیم گرفت که شاخص هایی را برای فعالیت خود تعیین کند تا بر پایه آن عملکرد جمعیت به درستی ارزیابی شود.

رحیمی در مورد نیروهای داوطلب جمعیت امام علی (ع) گفت: در سال گذشته ۶۱۰۰ داوطلب در جمعیت عضو و پس از پذیرش براساس علاقمندی‌شان به کلاس‌های آموزشی ارجاع داده شدند. قصد جمعیت این است که کار آموزشی را بصورت سازمانی-آکادمیک، طبقه بندی و تعریف کند، به شیوه‌ای که داوطلبان از حداکثر آموزش برخودار شوند؛ زیرا در حال حاضر در زمینه‌ی آسیب‌های اجتماعی با فقدان دانش کافی در دانشگاه‌ها روبرو هستیم. برای مثال، در بحث ازدواج کودکان، کودک‌آزاری یا اعتیاد کودکان از لحاظ علمی و آکادمیک هیچ مرجعی وجود ندارد؛ حتی روانشناسانی که با جمعیت همکاری می‌کنند نیز بعد از مدتی اعلام می‌کنند که روانشناسی حاشیه‌نشینان موضوعی جداگانه است که در مباحث تدریس دانشگاهی دیده نشده است.

حساب‌های جمعیت امام علی توسط سازمان حسابرسی و دارایی بررسی می‌شود

وی در ارتباط با شفافیت مالی سمن بیان داشت: ورودی منابع مالی جمعیت از طریق شماره‌ حساب‌هایی است که به خیرین و داوطلبین کمک نقدری اعلام می‌شود. این حساب‌ها توسط سازمان حسابرسی و دارایی بررسی می‌شود و گزارش آن هر ساله اعلام می‌شود. در گزارش امسال نیز حسابرسی جمعیت امام علی (ع) نتیجه مطلوبی داشته است. در بحث سیاست مالی نیز جمعیت نیازش را به چند خیر متمول محدود نمی‌کند؛ چه این‌که معتقد است بیشترین مخاطبین جمعیت از طبقه‌ای هستند که شاید از نظر تمکن مالی آن‌چنان برخوردار نباشند ولی مهم است که توان مشارکت در تامین فعالیت‌ها را داشته باشند و علاوه بر کمک مالی، کمک‌های فرهنگی و فکری خود را نیز در اختیار ما فرار دهند.

پس از اتمام سخنان مدیرعامل جمعیت امام علی (ع)، گروه سرود متشکل از کودکان تحت پوشش جمعیت امام علی(ع) به اجرای سرود پرداختند.

پس از آن، عسل نعمت الله زاده مسئول طرح کوچه گردان عاشق گزارشی از روند اجرایی طرح ارائه داد: در حال حاضر این طرح در ۲۵ استان کشور با هدف تهیه ۸۰۰۰ کیسه اهدایی، هر کدام به ارزش ۲۰۰ هزار تومان اجرا می‌گردد. کمیته های تبلیغات، سرمایه انسانی، روابط عمومی و مالی برای پیش‌برد طرح درون جمعیت تشکیل شده و فعالیت می‌کنند.

در ادامه، حرکات فرم کودکان تحت پوشش جمعیت امام علی(ع) با موضوع ازدواج کودکان و به منظور ارائه‌ی مفاهیم این آسیب‌ها در قالبی هنری به اجرا گذاشته شد.

شارمین میمندی نژاد موسس جمعیت امام علی آخرین سخنران برنامه بود که سخنانش را با طریح این سوال آغاز کرد موسس جمعیت امام علی به چه فکر می‌کند؟

جامعه ما در قرائت مفاهیم خودش دچار بحران‌ شده است

وی در ارتباط با آیین کوچه‌گردان بیان داشت: ساده‌دلی است اگر فکر کنیم که با بردن مقداری غذا به در خانه‌ این افراد و سیر کردن‌شان برای یک ماه مشکل حل شده است. در حدود ۱۴ میلیون حاشیه نشین در کشور وجود دارد. چرا باید در کشور ما با وجود وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارشاد و سایر نهادها و ارگان‌های مسئول، محله‌های محروم وجود داشته باشد و زندگی کودکانمان در قاچاق و مواد مخدر بگذرد؟ تا کی قرار است نان و ناموس خانواده‌ی ایرانی بواسطه ی مواد مخدر سقوط کند؟ فریاد جامعه‌ی بدون اعتیاد و فقر باید سرلوحه‌ی زندگی تک تک ما شود؟

میمندی‌نژاد با اشاره به الگوی اولیه‌ی طرح کوچه‌گردان گفت: دو نوع زیست وجود دارد: یکی متعلق به بندگان خاص خدا که همچون مولای‌شان علی در کنار ضعفا و محرومین می‌ایستند و یکی زیستن به شیوه‌ معاویه و کسب مقام و ثروت و کاخ نشینی و شهوت‌پراکنی. این دسته دوم باید بدانند که عسل معاویه سمی است و با وجود شیرینی در نهایت منجر به نابودی می‌شود. باید مراقب باشیم که زیست ما با رنج کودکان ما پیوند نخورد. غیرت دینی این است که اجازه ندهیم کودک کار، کودک زباله گرد، کودک معتاد در کشور وجود داشته باشد.

موسس جمعیت امام علی (ع) در مورد وضعیت این سمن گفت: جمعیت امام علی (ع) بزرگ‌ترین NGO در آسیا و یکی ازبزرگ‌ترین سازمان‌های مردم‌نهاد در کل دنیاست که بالاترین مقام مشورتی را در سازمان ملل دارد، ولی متاسفانه گاهی برای گرفتن یک مجوز با مشکل مواجه می‌شود که این امور موجب دل‌سردی و خستگی اعضا و داوطلبان می‌شود، هر چند که هر بار اعضای جمعیت مایوس شدند سرچشمه‌ی زلال رحمت امام علی (ع) یاری‌شان کرد و موجب شد که جمعیت با حداقل امکانات دانشجویی خود در برابر تمامی سدها و موانعی که بر سر راه‌شان بود پایمردی کند.

در پایان، اعضا جمعیت پیمان نامه کوچه‌گردان عاشق را خوانده و پیمان بستند که شیوه مولا علی را در سراسر زندگانی خود الگو قرار داده و به سیره عملی وی بپردازند، آنچه بر خود نمی‌پسندند بر دیگری و کودکان نیز نپسندند و یاور کودکان محروم باشند.

پس از پایان همایش، اعضاء جمعیت همراه با خیرین و دیگر داوطلبان، عازم نقاط شناسایی شده گشتند تا کیسه‌های مواد غذایی و بهداشتی را به خانواده‌های محروم شناسایی شده اهدا کنند.