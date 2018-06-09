خرید تضمینی گندم در چهارمحال و بختیاری آغاز می شود

کیقباد قنبری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه خرید تضمینی گندم در چهارمحال و بختیاری از ۲۷ خرداد سالجاری آغاز می شود، اظهار داشت: تمهیدات لازم برای در شهرستان برای خرید تضمینی گندم اندیشیده شده است.

وی عنوان کرد: قیمت پایه خرید تضمینی گندم در چهارمحال و بختیاری یک هزار و ۳۰۰ تومان تعیین شده است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه خرید تضمینی گندم تا پایان فصل برداشت در این استان ادامه دارد، بیان کرد: پایگاه های خرید تضمینی گندم در این استان فعال می شوند.

۶۷ هزار تن گندم در چهارمحال و بختیاری از کشاورزان در سال گذشته خریداری شد

وی با اشاره به اینکه ۶۷ هزار و ۴۶ تن گندم در چهارمحال و بختیاری در سال گذشته خریداری شد، اظهار داشت: از این میزان گندم ۲۷ هزار تن گندم توسط شرکت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری و مابقی توسط مباشران و سازمان تعاون روستایی نگهداری شد.

مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: کیفیت گندم تولیدی در چهارمحال و بختیاری در سال گذشته مطلوب تر شده بود.