به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا امروز شنبه در اظهاراتی از تلاش واشنگتن برای منصرف کردن هند از خرید سامانه موشکی اِس- ۴۰۰ از روسیه خبر داد.

بر اساس اعلام این مقام وزارت خارجه آمریکا، با توجه به اهمیت راهبردی روابط دهلی نو و واشنگتن و نیز خرید اخیر ۱۵ میلیارد دلاری تسلیحات آمریکائی توسط هند، بهتر است این کشور به جای سامانه اس- ۴۰۰ از تسلیحات آمریکائی استفاده کند.

وی در این خصوص تأکید کرد: اگر می خواهیم این روابط ادامه یابد، باید دولت هند در این باره بازنگری کند.