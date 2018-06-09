۱۹ خرداد ۱۳۹۷، ۱۸:۲۰

تلاش آمریکا برای منصرف‌کردن هند از خرید سامانه اِس- ۴۰۰ از روسیه

یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا از هند خواست تا با هدف ادامه روابط راهبردی میان دهلی نو و واشنگتن، خرید سامانه اِس- ۴۰۰ از روسیه را مورد بازنگری قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا امروز شنبه در اظهاراتی از تلاش واشنگتن برای منصرف کردن هند از خرید سامانه موشکی اِس- ۴۰۰ از روسیه خبر داد.

بر اساس اعلام این مقام وزارت خارجه آمریکا، با توجه به اهمیت راهبردی روابط دهلی نو و واشنگتن و نیز خرید اخیر ۱۵ میلیارد دلاری تسلیحات آمریکائی توسط هند، بهتر است این کشور به جای سامانه اس- ۴۰۰ از تسلیحات آمریکائی استفاده کند.

وی در این خصوص تأکید کرد: اگر می خواهیم این روابط ادامه یابد، باید دولت هند در این باره بازنگری کند.

کد خبر 4316545

