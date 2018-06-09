به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه رتبهبندی تایمز برای هفتمین سال متوالی فهرستی از برترین دانشگاههای جوان دنیا با قدمتی کمتر از ۵۰ سال را منتشر کرد و در این فهرست، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل که برای نخستین بار در این نظام رتبهبندی شرکت کرده است، موفق به کسب برترین دانشگاه جوان کشور و همچنین کسب رتبه ۵۵ میان دانشگاههای جوان دنیا شده است. این دانشگاه توانسته بعد از دو دانشگاه کوچ و سابانچی ترکیه، مقام سوم دانشگاه جوان را در بین کشورهای منطقه و اسلامی از آن خود کند.
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل پیشازاین نیز در فهرست منتشرشده برترین دانشگاه جهان در رتبهبندی جهانی تایمز در سال ۲۰۱۸ بهعنوان برترین دانشگاه کشور در این رتبهبندی معرفی گردیده است.
تایمز در سال ۲۰۱۸ در رتبهبندی دانشگاههای جوان، تعداد دانشگاههای موردبررسی خود را از ۲۰۰ دانشگاه در سال ۲۰۱۷ به ۲۵۰ دانشگاه در سال ۲۰۱۸ افزایش داده و سهم ایران از دانشگاههای جوان و برتر دنیا شامل سه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه گیلان است که به ترتیب رتبههای ۵۵، ۱۵۰-۱۰۱ و ۲۵۰-۲۰۱ را کسب کردهاند.
رتبهبندی تایمز یکی از مشهورترین نظامهای رتبهبندی بینالمللی است که هرساله دانشگاههای برتر دنیا را بر اساس ۱۳ شاخص عملکردی در قالب ۵ معیار کلی آموزش، پژوهش، استنادات، درآمد صنعتی و وجهه بینالمللی جهت انجام مقایسههای جامع و متوازن مورد ارزیابی و رتبهبندی قرار میدهد.
در ارزیابی دانشگاههای جوان، جهت انجام بررسیهای مطلوبتر، به شاخصهای نظرسنجی شهرت دانشگاهی وزن کمتری اختصاص دادهشده است. همچنین در رتبهبندی تایمز از سه منبع اطلاعاتی شامل اطلاعات حاصل از نظرسنجیها، اطلاعات ارائهشده از سوی دانشگاهها و اطلاعات پژوهشی دانشگاهها در پایگاه استنادی اسکوپوس جهت محاسبه شاخصها و نمرات بهره گرفتهشده است.
دکتر مصطفی رحیم نژاد رئیس دفتر همکاریهای علمی و بینالمللی، ضمن تبریک به مناسبت این موفقیت چشمگیر بهتمامی اساتید، کارمندان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، این جایگاه ارزنده را نتیجه تلاشهای بیشائبه تمامی اهل علم و دانش این دانشگاه دانست و خاطرنشان کرد میتوان با برنامهریزیهای هدفمند در جهت بینالمللی سازی هرچه بیشتر این دانشگاه قدم برداشت.
