ایران از تصمیم دولت افغانستان برای آتش بس با طالبان حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به توافق دولت افغانستان و گروه طالبان در برقراری آتش بس در این کشور، ضمن استقبال از این اقدام گفت: جمهوری اسلامی ایران از تصمیم دولت افغانستان برای اعلام آتش بس موقت با گروه طالبان حمایت و آن را گامی مثبت برای دستیابی به توافقات بزرگتر و بازگشت ثبات و امنیت دائمی به افغانستان ارزیابی می کند.

سخنگوی وزارت امورخارجه همچنین بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه کمک و مساعدت به پیشبرد روند صلح در کشور همسایه افغانستان تحت هدایت و رهبری دولت این کشور تاکید کرد.