لیلا صوفی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه های بلند مدت در بخش فوتبال بزرگسالان گفت: با هدف رشد و پیشرفت تیم بزرگسالان، اردو های تیم ملی از بهمن ماه سال گذشته آغاز و به طور پیوسته تا مقدماتی المپیک ۲۰۲۰ توکیو ادامه خواهد داشت. در جلسات فنی مباحثی مطرح شد تا نظارت و بررسی بر روی تمرینات و برگزاری اردوها صورت گیرد.

نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال در ادامه بیان کرد: حضور مدیر فنی در کنار تیم ملی فوتبال یکی از این برنامه ها است که در دستور کار قرار دارد و در جلسات آتی کمیته فنی مشخص خواهد شد.

او درباره برگزاری دیدارهای تدارکاتی برای تیم ملی گفت: دیدارهای دوستانه باید در «فیفا دی» باشد تا در رنکینگ نیز لحاظ شود. پیشنهاداتی را مطرح کرده ایم که با قبول کادرفنی عملی خواهد شد.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال درباره برنامه پیش رو برای تیم ملی فوتسال نیز اظهار کرد: همیشه تکرار قهرمانی کار سخت تری است. قهرمانی تیم ملی فوتسال بانوان بازتاب بسیار خوبی نه تنها در ایران بلکه در دنیا داشت و فوتسال بانوان ایران توانمندی و اقتدارش را نشان داد. طبیعی است که انتظارات از تیم ملی بیشتر شود. برنامه این است تا پس از رسمی شدن مسابقات جهانی، چشم انداز ما کسب رتبه های جهانی شود.

صوفی زاده درباره برگزاری اردوهای تیم ملی فوتسال گفت: با توجه به امتحانات بازیکنان و همچنین نیاز به استراحت ملی پوشان، اردوهای تیم ملی از شهریور ماه به صورت پیوسته آغاز می شود. ملی پوشان همزمان نیز در رقابت های لیگ برتر حضور خواهند داشت تا ان شاءالله با هدف به جلو گام برداریم.

نایب رئیس فوتبال بانوان از اهمیت تیم های پایه در فوتبال تاکید و بیان کرد: تیم های پایه مهم ترین بخش هستند چرا که آنها آینده فوتبال بانوان را شکل می دهند. شادی مهینی را که سابقه هدایت تیم های ملی را در کارنامه دارد به عنوان مربی استعدادیابی تعیین کرده ایم تا استعدادهای زیر ۱۶ سال را در مناطق ۹ گانه شناسایی کند و آنها به فوتبال بانوان تزریق شوند.

او همچنین درباره برنامه های کمیته فنی برای برگزاری لیگی بهتر در فوتبال بانوان گفت: بسیاری از کشور ها همانند ایران لیگ پویا ندارند اما مشکل عمده ما این است که نظارت فنی عمده ای بر روی لیگ نداریم. در کمیته فنی مطرح کردیم تا نظارت فنی و برنامه ریزی خوبی داشته باشیم.

لیلا صوفی زاده در پایان گفتگو با خبرنگار مهر درباره نتایج تیم ملی در رقابت های جام جهانی روسیه تصریح کرد: امید، لازمه موفقیت است. هرجا امید باشد به دنبال آن تلاش، اراده و ایمان است. تمامی این عوامل دست به دست هم می دهد تا یک بازی خوب ارائه شود. تیم های حاضر در جام جهانی از بهترین ها هستند و هر تیمی برای صعود از گروهش اعزام شده است. با توجه به اینکه تیم ملی نخستین تیم صعود کننده از آسیا و دومین تیم صعود کننده در جهان است این را به فال نیک می گیریم.