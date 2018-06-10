انتقاد از مدیریت تیم بسکتبال شهرداری گرگان/ ادغام در وقت دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان شامگاه شنبه در حالی برگزار شد که بیشترین زمان آن به پرداختن در خصوص وضعیت تیم بسکتبال شهرداری گرگان اختصاص یافت.

محمدابراهیم جرجانی‌ عضو شورای اسلامی شهر گرگان اظهار کرد: تیم بسکتبال هزینه‌ها، شرایط و توانمندی خوبی دارد اما دست روی دست گذاشتن شهرداری مشکلی از این تیم حل نمی‌کند در حالی که از آن سو تیم رقیب شهرداری یعنی یس‌آل، اقدامات خوبی انجام داده است.

جرجانی با بیان این‌که نیروهای زیادی داریم و باید به آن‌ها بها دهیم، تصریح کرد: معطلی و به مذاکره اکتفا کردن سبب ایجاد مشکل برای تیم بسکتبال شهرداری گرگان می شود و با توجه به اینکه در این چند ماه هیچ پروژه‌ای از طرف شهرداری ندیدیم، باید برای بسکتبال فکر اساسی کرد.

شرایط ادغام میسر نیست

سخنگوی شورای شهر گرگان هم در ادامه به سخن شهردار مبنی بر این‌که ادغام تیم های شهرداری گرگان و یس آل گرگان در شرایط کنونی میسر نیست اشاره کرد و گفت: امسال دو تیم به طور مستقل در لیگ برتر بسکتبال شرکت می کنند تا زمانی که شرایط مناسبی برای ادغام فراهم شود.

حسین ربیعی با بیان این‌که برای ارتقاء ورزش در هر سطحی می‌توان اسپانسر جذب کرد، افزود: آیا خاطرات و اسناد ۶۰ ساله‌ای از عملکرد تیم شهرداری موجود است؟

وی گفت: شورای ‌اسلامی شهر گرگان باید به وضعیت تیم بسکتبال رسیدگی کند اما ما تنها مشاوره دهنده هستیم و پرداختن به جزئیات درست نیست.

بودجه بسکتبال در ابتدای فصل اختصاص یابد

در ادامه جلسه حمیدرضا آقاملایی‌ گزارشی از حضور خود در فدراسیون بسکتبال ارائه کرد و گفت: ‌چند تیم در ایران وجود دارند که با بودجه پنج تا هشت میلیارد تومانی بسته می‌شوند که این بودجه بیشتر از بودجه تیم بسکتبال شهرداری گرگان است.

این عضو شورای اسلامی شهر گرگان ادامه داد: اگر قرار است که بودجه‌ای به تیم شهرداری اختصاص یابد در ابتدای فصل اتفاق بیفتد زیرا که تصمیم‌گیری‌های مهم در ابتدای فصل انجام می شود و می‌توان در پلی‌آف هم بازیکن جذب کرد.

آقاملایی خاطرنشان کرد:‌ استفاده درست و صحیح از بودجه تیم شهرداری نمی‌شود و این مسأله نیازمند یک مدیریت قوی است.

وی ادامه داد: کارشناسان می‌گویند بودجه تیم بسکتبال ما در جای صحیح آن خرج نمی‌شود و باید هزینه‌ها مدیریت شود.

اطلاعات تیم محفوظ بماند

آقاملایی اظهار کرد: ‌اطلاعات تیم باید در گروه خاص و کوچک چند نفره محفوظ بماند و به بیرون درز نکند.

این عضو شورای اسلامی شهر گرگان تأکید کرد: تیم بسکتبال ما به مدیری قوی و بدون حاشیه نیازمند است و می‌توان چند مربی تراز اول را مشخص و با آن‌ها وارد مذاکره شویم.

آقاملایی با بیان این‌که تیم حداکثر باید تا پایان مرداد بسته شود، ادامه داد: ١٥ بازیکن هم برای تیم باید در نظر بگیریم که از این تعداد پنج بازیکن تراز اول باشند.

وی افزود:‌ با بودجه چند میلیاردی در سال گذشته در جمع ۹ تیم، نهم شدیم، بودجه مهم است اما مدیریت قوی حرف اول را می‌زند.

بسیاری از تصمیمات درباره تیم شهرداری اشتباه بوده است

در ادامه ناصر گرزین،‌ دیگر عضو شورای اسلامی شهر گرگان ضمن تأیید حرف آقاملایی، اظهار کرد: علیرغم بودجه دو میلیارد و ۵۰۰ تومانی تیم شهرداری هیچ‌گاه در پایان لیگ برتر به آنالیز عملکرد آن نپرداختیم.

وی اذعان داد: اقرار می‌کنم که در بسیاری از مواقع تصمیمات گرفته شده در خصوص تیم منطقی نبود و همچنین نظارت درستی بر کار آن ها صورت نگرفت.

گرزین ادامه داد: باید بررسی کنیم که پس از مسابقات چه هزینه‌هایی شده و نسبت به پولی که متعلق به مردم است، حساس باشیم.

وی تأکید کرد: با تصمیمات بر پایه منطق باید به تیم کمک شود تا به جایگاه واقعی خود برسد.

گرزین بیان کرد: می‌توان از چهرهای سرشناس شهر و همچنین از نیروهای سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در این باره کمک گرفت.

تیم بسکتبال شهرداری گرگان ادغام نمی‌شود

در ادامه جلسه عبدالرضا دادبود،‌ شهردار گرگان اظهار کرد: جلسات متعددی با پیشکسوتان و افراد خبره و صاحب‌نظر در خصوص وضعیت تیم بسکتبال برگزار و در همین راستا کمیته‌ای تشکیل شد.

دادبود ادامه داد: این جلسات به این نتیجه منتهی شد که در شرایط فعلی امکان ادغام دو تیم وجود ندارد و نیازمند زمان طولانی‌تری است.

وی ‌افزود:‌ تیم‌داری یک فرآیند درازمدت است و ساختارها و استعدادیابی‌ها باید تقویت و در قالب یک مؤسسه منسجم انجام شود.

شهردار گرگان با بیان این‌که تیم باید ساختار تشکیلاتی درستی داشته باشد، افزود:‌ هیئت مدیره پنج نفره در همین راستا شکل گرفت که سه نفر آن عضو سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری هستند.

دادبود با اشاره به این‌که تصمیم‌ها و اقدامات باید به صورت مشارکتی انجام شود، اظهار کرد: راه مذاکره برای افرادی که خواهان تیم بسکتبال شهرداری گرگان هستند باز است اما این کار به فصل بعد کشیده می‌شود.

دادبود همچنین به بودجه دو میلیارد و ۵۰۰ تومانی تیم اشاره کرد و گفت: با این بودجه می‌توان یک تیم متوسط را ببندیم؛ بسیاری از تیم‌های لیگ به بخش خصوصی واگذار شده و ما هم باید به این سمت حرکت کنیم.

فرایند اداری ثبت تیم شهرداری باقی مانده است

شهردار گرگان بیان کرد: باشگاه به اسم شهرداری ثبت شده است اما فرآیند ثبت اداری آن هنوز باقی مانده و نیازمند اساس‌نامه است.

وی با بیان این‌که باید مباحث حقوقی آن را پیگیری کنیم، تأکید کرد:تیم‌داری به ‌نفع شهرداری نیست اما چون موضوع بسکتبال در گرگان متفاوت است آن را انجام می‌دهیم.

ورزش‌های همگانی مورد غفلت شهرداری است

در ادامه سعید رحیمی،‌ دیگر عضو شورای اسلامی شهر گرگان اظهار کرد:‌ دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در سال گذشته از پول مردم برای بسکتبال گرگان هزینه شده و اکنون باید ببینیم نتیجه آن چه بوده است.

رحیمی به جایگاه نهمی تیم در لیگ اشاره کرد و افزود:‌ پس از ۶۰ سال تیم داری اکنون هم باید بازیکن بخریم.

وی ادامه داد: ‌وظیفه شهرداری گسترش ورزش‌های همگانی است و نزدیک به ۱۰۰ رشته ورزشی داریم و باید پرسید که شهرداری چه برنامه‌ای برای این هیئت‌ها دارد.

رحیمی همچنین بر وجود یک عضو ناظر از طرف شورا در کنار تیم بسکتبال تأکید کرد.

نائب رئیس شورای شهر گرگان، هم در ادامه جلسه گفت: شهرداری در کنار سایر فعالیت‌ها وظیفه گسترش و ترویج ورزش را هم دارد و وجود سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی خود گواه آن است.

علی‌اصغر یوسفی ادامه داد: باید بودجه به ورزش پایه هم اختصاص یابد؛ یک طرف ترازو تیم بسکتبال و طرف دیگر سایر رشته‌ها باشند موضوعی که در دوره‌های قبلی مطرح اما اجرا نشد.