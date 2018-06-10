۵ رویداد مهم تاثیرگذار بر بازارها/از جام جهانی فوتبال تا برگزیت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، آن‌چه در ادامه می‌آید ۵ اتفاق مهمی است که در هفته آینده بر تفکر سرمایه‌گذاران و تاجران تاثیر می‌گذارد و جهت‌گیری بازارها را تغییر می‌دهد.

۱- دیدار رهبران کره‌شمالی و آمریکا

در ۱۲ جون، رییس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در سنگاپور دیدار می‌کنند. در سال گذشته که این دو نفر یکدیگر را با بمب هسته‌ای تهدید می‌کردند، بازارها تحت تاثیر قرار گرفتند اما هنوز سرمایه‌گذاران نمی‌دانند که کیم چه در ذهن خود دارد و این که ترامپ انعطاف‌پذیری از خود نشان دهد، حیاتی خواهد بود.

۲- فدرال‌رزرو؛ افزایش مجدد نرخ بهره

به نظر می رسد تاثیرگذارترین بانک مرکزی جهان، فدرال‌رزرو آمریکا، این چهارشنبه آماده است تا نرخ بهره خود را بالا ببرد. با گزارش قدرتمند مشاغل آمریکا در هفته گذشته و نشانه‌هایی از این‌که نرخ تورم به نرخ هدف ۲ درصدی بانک مرکزی نزدیک می‌شود، رییس فدرال‌رزرو و کمیته بازار آزاد او، در موقعیت خوبی هستند تا نرخ بهره را افزایش دهند.

۳- خداحافظی بانک مرکزی اروپا با برنامه خرید اوراق

کمیته تنظیم‌کننده نرخ بهره بانک مرکزی اروپا، اعلام کرده در دیدار روز پنج‌شنبه خود، فراتر از مشکلات سیاسی ایتالیا را نگاه خواهند کرد و به مذاکرات خود در مورد خاتمه دادن به برنامه ۲.۵۵ تریلیون دلار ی خرید اوراق قرضه، خواهند پرداخت؛ این اعلام موضع، موجی از نگرانی و تلاطم را در بین سرمایه‌گذاران به راه انداخته است.

۴- شروع جام جهانی فوتبال

بزرگترین رویداد ورزشی این سیاره، جام جهانی فوتبال، در ۱۴ جون در روسیه آغاز خواهد شد. بزرگترین شرط‌بندی‌ها در مورد این که آیا برزیل یا آلمان جام معروف را بالای سر خواهند برد صورت خواهند گرفت و بیشترین میزان نوشیدنی هم در این رقابت‌ها مصرف خواهند شد.

۵- وارد شدن پروسه برگزیت به روزهای حساس

پس ماه‌ها خو گرفتن بازار به حرکت کند پروسه برگزیت، این هفته احتمالا سرمایه‌گذاران با موجی از تحولات برگزیت روبرو می‌شوند که پوند انگلیس را دچار نوسان خواهد کرد. برگزیت وارد فازی حیاتی خواهد شد. پارلمان انگلیس در ۱۲ جون در مورد اصلاحیه‌های لایحه خروج از اتحادیه اروپا رای خواهد داد. در ادامه این ماه هم رهبران اروپا اجلاسی مهم برگزار خواهند کرد.