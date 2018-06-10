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۲۰ خرداد ۱۳۹۷، ۹:۲۵

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی:

۳۳۱ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی خراسان جنوبی پرداخت شد

۳۳۱ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی خراسان جنوبی پرداخت شد

بیرجند- مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی از پرداخت ۳۳۱ میلیارد تومان تسهیلات از محل اعتبارات اشتغال روستایی در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رکنی شنبه شب در کار گروه تخصصی اشتغال و کمیسیون هماهنگی بانک های استان، اظهار کرد: اشتغال یکی از دغدغه های اصلی مردم و مسئولان است.

وی با اشاره به طرح های اشتغال زایی در استان بیان کرد: در سال جاری ۱۷۷ نفر در ۸۷ واحد پذیرنده در راستای اجرای طرح مهارت آموزی جذب شده اند.

رکنی با اشاره به اجرای طرح کارورزی بیان کرد: همچنین  از ابتدای اجرای طرح تاکنون ۵۱۶ نفر در واحدهای پذیرنده استان جذب شده اند.

وی با بیان اینکه در سال جاری ۲۷۰ مجوز مشاغل خانگی صادر شده است، افزود: صدور این مجوز ها نقش مهمی در ایجاد اشتغال به خصوص برای قشر بانوان دارد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی بیان کرد: تاکنون به ۷۲۶ طرح بیش از ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده است.

رکنی با اشاره به اعتبارت بند دال تبصره ۱۶ قانون بودجه اظهار کرد: از محل این بند، بیش از ۹ میلیارد تومان تسهیلات به ۶۴۵ طرح از بهزیستی پرداخت شده است.

وی ادامه داد:همچنین  از محل اعتبارات اشتغال روستایی ۳۳۱ میلیارد تومان تسهیلات به ۵۰۴ طرح پرداخت شده است.

کد مطلب 4316699

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