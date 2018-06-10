۳۳۱ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی خراسان جنوبی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رکنی شنبه شب در کار گروه تخصصی اشتغال و کمیسیون هماهنگی بانک های استان، اظهار کرد: اشتغال یکی از دغدغه های اصلی مردم و مسئولان است.

وی با اشاره به طرح های اشتغال زایی در استان بیان کرد: در سال جاری ۱۷۷ نفر در ۸۷ واحد پذیرنده در راستای اجرای طرح مهارت آموزی جذب شده اند.

رکنی با اشاره به اجرای طرح کارورزی بیان کرد: همچنین از ابتدای اجرای طرح تاکنون ۵۱۶ نفر در واحدهای پذیرنده استان جذب شده اند.

وی با بیان اینکه در سال جاری ۲۷۰ مجوز مشاغل خانگی صادر شده است، افزود: صدور این مجوز ها نقش مهمی در ایجاد اشتغال به خصوص برای قشر بانوان دارد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی بیان کرد: تاکنون به ۷۲۶ طرح بیش از ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده است.

رکنی با اشاره به اعتبارت بند دال تبصره ۱۶ قانون بودجه اظهار کرد: از محل این بند، بیش از ۹ میلیارد تومان تسهیلات به ۶۴۵ طرح از بهزیستی پرداخت شده است.

وی ادامه داد:همچنین از محل اعتبارات اشتغال روستایی ۳۳۱ میلیارد تومان تسهیلات به ۵۰۴ طرح پرداخت شده است.