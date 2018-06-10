احداث پایگاه جدید امداد ونجات هلال احمر در محل عوارضی زنجان-قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویشامیری ششامگاه شنبه در حاشیه برگزاری مراسم سفرههای مهربانی جمعیت هلالاحمر استان زنجان، در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه بیشک، تامین اطعام برای اقشار آسیبپذیر کار پسندیدهای است که باید در بطن جامعه تسری یابد، افزود: خوشبختانه امروز شاهد انجام این کار پسندیده از سوی جمعیت هلالاحمر استان زنجان هستیم که در قالب سفرههای مهربانی برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه امروز نیازمند تسری دادن اقدامات پسندیده جمعیت هلالاحمر در راستای کمک به خانوادههای نیازمند هستیم، ادامه داد: یکی از مهمترین اهداف تعریف شده برای جمعیت هلالاحمر، تسکیل آلام بشری است، به همین خاطر برپایی چنین سفرههایی که زمینه تجمیع اقشار مختلف و قابل احترام را فراهم میکند، اقدامی است که در راستای همین وظایف و ماموریتها انجام میشود.
استاندار زنجان با بیان اینکه برگزاری چنین برنامههایی باعث آشنایی بیشتر اقشار آسیبپذیر با اقدامات حمایتی جمعیت هلالاحمر استان زنجان شده و این جمعیت را در پیشبرد اهداف خود یاری خواهد کرد، افزود: سالن هزار نفری با تخصیص اعتبارات لازم بازسازی شده و تا ۲۲ بهمنماه امسال تحویل داده خواهد شد.
درویش امیری با اشاره به محل نامناسب پایگاه امداد و نجات جمعیت هلال احمر در محل عوارضی زنجان-قزوین، گفت: پایگاه جدید امداد و نجات هلال احمر در محل عوارضی زنجان-قزوین احداث می شود.
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