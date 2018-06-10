به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان» رئیس امارات متحده عربی برای نخستین بار بعد از یک غیبت طولانی چند ماهه روز گذشته در انظار عمومی ظاهر شد.

خبرگزاری امارات تصاویری از خلیفه بن زاید آل نهیان در شهر اویان فرانسه در حال استقبال از «حامد بن زاید آل نهیان» رئیس دفتر ولیعهد ابوظبی و تنی چند از مسئولین این کشور را منتشر کرد.

رئیس ۷۰ ساله امارات مدتی است که هیچ فعالیت رسمی و علنی نداشته چرا که بعد از وخیم شدن اوضاع جسمی اش در سال ۲۰۱۴ فعالیت های خود را متوقف کرده است.

این سومین حضور علنی رئیس امارات در انظار عمومی از ۵۴ ماه گذشته تاکنون است.