به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در جریان نشست شانگهای اعلام کرد خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران می‌تواند به بی‌ثباتی وضعیت منجر شد.

وی همچنین تاکید کرد مبارزه با تروریسم، جدایی‌طلبی و افراط ‌گرایی همچنان در ۳ سال آینده اولویت سازمان همکاری شانگهای باقی خواهد ماند و همین مسئله زمینه‌ساز رزمایش‌های مشترک، عملیات‌های ضد تروریسم و تبادل هرچه بیشتر تجربه و اطلاعات عملیاتی خواهد بود.

پوتین در بخش دیگری از اظهارات خود از عملکرد جامع دولت دمشق به تعهداتش سخن گفت و تاکید کرد مقامات سوری تمایل برای مشارکت در گفتگوهای سیاسی را نشان داده‌اند. وی افزود: اکنون همه چیز به معارضین بستگی دارد.

رئیس جمهوری روسیه همچنین یادآوری کرد که دمشق پیشنهادهایی را درباره ترکیب اعضای کمیته قانون اساسی که وظیفه آماده کردن قانون اساسی جدید سوریه را بر عهده دارد، ارائه داده است.