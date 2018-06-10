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۲۰ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۱۴

حرکت اولین نفتکش عراقی از بندر بصره بعد از ۳۰ سال

حرکت اولین نفتکش عراقی از بندر بصره بعد از ۳۰ سال

وزارت نفت عراق اعلام کرد که این کشور برای اولین بار بعد از ۳۰ سال یک محموله نفتی را از بندر بصره راهی ایالات متحده کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، عراق اعلام کرد که برای اولین بار بعد از ۳۰ سال یک نفتکش عراقی از بنادر جنوبی این کشور به سوی آمریکا حرکت کرده است.

بر اساس این خبر این نفتکش از بندر بصره راهی ایالات متحده شده است و این اولین بار است که بنادر جنوبی عراق بعد از سال ۱۹۹۱ فعالیت خود را از سر می گیرند.

وزارت نفت عراق اعلام کرده است که این نفتکش حامل محموله دو میلیون بشکه ای نفت خام است و این نفت کش یکی از ۴ نفتکشی است که اخیرا عراق خریداری کرده است.

عراق دومین کشور تولید کننده نفت خام در اوپک بعد از عربستان است و در دهه ۸۰ میلادی دست کم ۲۴ نفتکش داشته که در جنگ هایی که رژیم بعث با همسایگان خود (ایران و کویت) به راه انداخته بود، این نفتکش ها نابود شده اند.

کد مطلب 4316838

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