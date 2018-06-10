روابط با غرب از موانع «عضویت کامل» ایران در سازمان شانگهای است

جواد منصوری سفیر اسبق ایران در چین در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون نقش سازمان همکاری شانگهای در پیشبرد سیاست خارجی ایران در منطقه و عرصه بین المللی اظهار داشت: سازمان همکاری شانگهای در دو دهه گذشته به تدریج از لحاظ گسترش نفوذ و کیفیت حضور خودش در منطقه به یک سازمان به نسبت موفقی تبدیل و حرکت آرامی را داشته، به گونه ای که امروز در معادلات منطقه ای و بین المللی جای خود را به عنوان یک سازمان معتبر به دست آورده است.

کارشناس ارشد مسائل شرق آسیا گفت: اعضای این سازمان هم تلاش کرده اند که از ظرفیت این سازمان علیه دیگری استفاده نکنند، بلکه از آن به عنوان تقویت بین خود اعضا و حمایت از یکدیگر بهره ببرند، بنابراین یکی از نقاط قوت این سازمان این است که تاکنون تضاد و تعارضی با دیگر سازمان های منطقه ای و بین المللی نداشته است.

وی تصریح کرد: هدف این سازمان این است که به تدریج توسعه پیدا کند تا نقاط قوت و ضعف آن هم به تدریج خود را نشان دهد و این طور نباشد که ناگهانی و با حضور اعضای جدید، این سازمان از اهداف اولیه خود خارج شود.

منصوری با بیان اینکه در یک دهه اخیر سازمان شانگهای نسبت به عضوگیری اعضای جدید حساسیت بیشتری را به خرج داده است، گفت: با توجه به مسائل و تحولات ایجاد شده در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا که در مجاورت کشورهای عضو سازمان شانگهای هستند، این سازمان حساسیت زیادی را نسبت به کشورهای این مناطق دارد و به همین دلیل هم نسبت به عضویت ایران در آن سازمان اینگونه عمل می شود.

وی با اشاره به اینکه وضعیت ایران با اروپا و آمریکا هم می تواند به عنوان یکی از موانع عضویت کامل ایران در سازمان همکاری های شانگهای به حساب آید، تصریح کرد: اعضای آن سازمان منتظرند تا ببینند که در نهایت روابط ایران با غرب چگونه پیش خواهد رفت تا در خصوص عضویت کامل ایران تصمیم گیری کنند.

منصوری افزود: ایران پس از انقلاب سیاست نگاه به شرق را دنبال کرد تا هم توازنی ایجاد کرده باشد و هم از ظرفیت های موجود در آن منطقه در راستای منافع خودش استفاده کند اما متاسفانه در این دولت تلاش های گذشته ادامه پیدا نکرد به گونه ای که حتی موجب گلایه برخی کشورهای شرق آسیا از جمله چین شد.

سفیر اسبق ایران در چین گفت: آنها این طور احساس می کنند که ایران هر گاه از طرف اروپا و آمریکا به نتیجه ای نرسد به سمت آنها می آید که این موضوع برای ما مناسب نیست و باید در راستای اصلاح آن اقدامات جدی انجام دهیم.

وی افزود: این موضوع می تواند بی تاثیر در ادامه روند برجام هم نباشد، ولی به این دلیل که چین و کشورهای شرق آسیا نسبت به ایران به عنوان یک قدرت منطقه غرب آسیا امیدواری هایی دارند و از طرفی بازار ایران برای آنها جذابیت هایی را ایجاد می کند، لذا آنها تلاش می کنند روابط با ایران را به سامان مناسبی برسانند.

منصوری در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع می توانم این طور بگویم که حضور ایران در سازمان شانگهای توانسته کم و بیش تاثیراتی را در پیشبرد سیاست خارجی ایران در منطقه و عرصه بین المللی و با حمایت هایی که اغلب اعضای آن سازمان از ایران انجام داده اند، داشته باشد.