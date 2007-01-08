وظیفه شهرداری ارتقای فرهنگ شهروندی است / مهمترین وظیفه مدیران اثبات کارآمدی دین در اداره جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر ، پردیس سینمایی تماشا روز گذشته با حضور دکتر قالیباف شهردار تهران ، تنی چند از هنرمندان و اهالی منطقه 18 در یافت آباد تهران افتتاح شد . در ابتدای این برنامه پس از تبریک عید غدیر خم و خوش آمدگویی به مهمانان حاضر در این مجتمع توسط احمد زاده مجری برنامه ، مهندس عزتی شهردار منطقه 18 درباره تاسیس این مجتمع گفت : دستهای زیادی شبانه روز برای تاسیس این مجتمع ورزشی فرهنگی تلاش می کردند تا بتوان این مجموعه را در جنوب تهران برپا کرد . این مجموعه با جدید ترین تکنولوژی در سالن های سینمایی برای علاقمندان به این هنر تاسیس شده است .

وی ادامه داد : زمان ساخت این مجموعه من بارها از اهالی این منطثه شنیده بودم که احساس غرور می کنند که دیگر برای دیدن یک فیلم یا گذراندن اوقات فراغت به شمال شهر نمی رویم . در این شب عزیز این بهترین هدیه است که می توان به مردم یافت آباد تقدیم کرد . من به مردم این شهر تبریک می گویم که در شب عید غدیر چنین هدیه ای را از دستان شهردار تهران دریافت می کنند و از هنرمندان عزیزی که امروز در این مکان حضور یافته اند تشکر و قدردانی می کنم زیرا حس می کنم حضور این افراد نشان اهمیت این موضوع است .

در ادامه این برنامه نمایش فیلمی کوتاه از "دوئل" آخرین اثر سینمایی محمد رضا درویش برای حاضرین با صدای دالبی پخش شد .

پس از نمایش این فیلم تشکری نیا مدیر عامل شرکت توسعه قضاهای فرهنگی شهرداری تهران ، پس از تبریک عید و خوش آمدگویی به شهردار تهران برای افتتاح این پردیس سینمایی ، در ارتباط با این مجموعه قرهنگی ورزشی ، عنوان کرد : امیدوارم با مدد جویی از نفس بزرگانی چون حضرت علی (ع) این مسیررا برای رسیدن به تعالی و ارتقاء هنرادامه دهیم . تلاش برای ایجاد فضایی برای آسایش ، ارتقاء فرهنگی و رشد زندگی مردمی از جمله اهداف شرکت توسعه فضاهای فرهنگی و شهرداری است .

وی افزود : ما در این راستا وظیفه داریم که در جهات تاسیس امکانات در مناطق مختلف شهر تهران کوشا باشیم . به همین دلیل تصمیم داریم در ابتدای برنامه های خود در جهت رفع مشکلات مناطق محروم تلاش های زیادی انجام دهیم . در این مجموعه در سه سالن سینمایی می توان مردمی ترین هنر دنیا را به تصویر کشید . همانطور که می دانید سینما از جمله هنرهایی است که با مردم پیوند مستقیم دارد . البته طرح و احداث این چنین مجموعه هایی در اولویت کارهای شرکت و شهرداری تهران می باشد . گشایش این پردیس سینمایی تقویت زیر ساخت های مردمی ترین هنر است .

در ادامه این مراسم رضا میر کریمی مدیر عامل خانه سینما درباره احداث پردیس سینمایی تماشا گقت : به نظر می رسد کلانشهرها بیش تر از شهرهای کوچک احتیاج به مراقبت فرهنگی دارند . ازسویی این کلانشهرها می توانند الگوی مناسبی برای شهرهای کوچکتر باشند . همانطور که می دانیم کمبود سالن های سینمای و فضاهای فرهنگی می تواند در افزایش بزهکاری تاثیر داشته باشد . همچنین در همین راستا افزایش آنها نیز می تواند در کم رنگ کردن این جرائم تاثیرگذار باشد .

وی با تشکر از شهرداری تهران ، افزود : من به شهرداری تهران به خاطر این مهندسی فرهنگی تبریک می گویم وامیدوارم شاهد افتتاح بیشتر این مجموعه ها در سطح تهران باشیم . امید است که در همین ارتباط بخش خصوصی نیز برای سرمایه گذاری پیشقدم شود و راهی برای ورود این بخش نیز هموارشود .

کیومرث پور احمد کارگردان سینمایی ایران با ابراز حس خود از تاسیس این مجموعه عنوان کرد : من احساس خوبی دارم که چنین پردیس سینمایی در این منطقه برای ارتقاء هنر سینما تاسیس شده است و امیدوارم به جای اینکه همیشه در پی نقد یکدیگر و یا مراکز دولتی مانند شهرداری باشیم ، نکات مثبت را هم ببینیم . امید است در آینده شاهد تاسیس مجموعه های بیشتری باشیم .

فاطمعه معتمد آریا یکی از هنرمندان که در این سالن حضور داشت ، در این ارتباط گفت : من بسیار مفتخرم که امروز در این مراسم حضور دارم و از اینکه شهروند تهرانی هستم به خاطر زحمات دکتر قالیباف به خود می بالم . فرهنگ سازی کار ساده ای نیست اما نتایج خوبی به همراه خواهد داشت . این مجموعه به نسل آینده که سرنوشت ساز کشور ما هستند کمک بسیاری می کند .

عزت الله انتظامی بازیگر قدیمی سینما نیز در این باره افزود : من بسیار خوشحالم که امشب در مراسم عیدی دادن شهردار تهران به مردم ایم منطقه حضور دارم . سال گذشته در جشنواره فیلم قجر شهردار تهران خبر از تاسیس دوباره سینما آزدی داد ، من از این موضوع بسیار حوشحال شدم اما حس کردم که شاید این موضوع قثط وعده ای است که مسولین می دهند . اما چندی پیش که از این محل عبور می کردم ، با تابلوی روز شمار این مجموعه برخورد کردم و احساس کردم که پس می شود در این کشور هم کاری کرد، باید اهل کار پیدا شود . سینما هنر مردم سازی است و از جمله هنرهایی است که روی مردم تاثیر زیادی دارد . امیدوارم برای افزایش سالن های تئاتر هم کاری انجام شود .

دکتر قالیباف در پایان این مراسم با تبریک عید غدیر خم به حاضرین ، عنوان کرد : امشب یک شب یزرگی است و امید است به یمن این شب عزیز ما در راه خود و انجام وظایف خودمان گام های موثری برداریم . جا دارد از خانواده شهداء ، جانبازان ، ایثار گران ، هنرمندان و اهالی منطقه 18 تهران تشکر کنم که ما را در تاسیس این مجموعه فرهنگی کمک کردند .

وی ادامه داد : یکی از رسالت های مهم ما در شهرداری تهران بحث مربوط به حوزه تربیت شهری است . کار شهرداری تنها جمع کردن زباله ها و یا آسفالت کردن خیابانها نیست . شهردار تهران با اشاره به فرصت هایی که انقلاب در اختیار مسولین گذاشته است ، گقت : انقلاب فرصت های مناسبی در اختیار ما قرار داده است و ما باید از این قرصت ها استفاد های لازم را ببریم . نباید از ملتی که خون خود را فدای این مرز و بوم کرده اند غافل شویم . در این راستا باید آنچه که وظیفه ما است انجام دهیم . ما باید در جهت نیازهای فرهنگی و تربیتی که اساس کار ما است نلاش های زیادی صورت دهیم و در جهت توسعه فضاهای فرهنگی و ورزشی جوانان و بانوان را تحت پوشش قرار دهیم .

وی اظهار داشت : ما دین بیشتری به جنوب شهر تهران داریم زیرا آنها برای ما تلاش های زیادی انجام داده اند و در این راه خونهای زیادی داده اند . من روزی که شهردار شدم تصمیم گرفتم که هرکاری را از جنوب تهران آغاز کنم و درشمال تهران ادامه دهم . البته این از وظایف ما است که تمام شهر را تحت پوشش قرار دهیم . من امروز بسیار خوشحالم که این مجموعه را در این منطقه افتتاح می کنم . ما در سالی که گذشت بیش از 90 سالن ورزشی برای بانوان تاسیس کردیم .



وی خاطر نشان کرد : امید است با دعای خیر شما مردم ، اندیشه نخبگان و تلاش مضاعف همکارانم این توفیق را به دست آوریم که در آینده شاهد گام های موثری در ابعاد مختلف باشیم . ما به خود قول داده ایم که اگر هر شهروندی یک سال از شهر تهران خارج شد بعد از برگشت با تغیرات زیادی در این زمان روبرو شود . از همه شما می خواهم که ما را در رسیدن به این مسیر همراهی کنید .

پس از صحبتهای شهر دار تهران لوح های سپاسی از طرف دکتر قالیباف به دست اندرکاران این مجموعه اهدا شد . همچنین در پایان این مراسم فیلم "میم مثل مادر" ساخته رسول ملا قلی پور برای حاضرین به نمایش در آمد .

در این مراسم در کنار شهردار تهران هنرمندانی همچون، جواد شمقدری، ناصر شفق، محمد مهدی عسگر پور، جهان بیگلری ، سیروس تسلیمی، مس چی، منوچهر محمدی، فرحبخش ،علی عسگری، مرتضی رزاق کریمی، رضا میر کریمی، فاطمعه معتمد آریا، عزت الله انتظامی، کیومرث پور احمد ، ایرج تقی پور و... حضور داشتند .