۲۵ رشته صنایع دستی در مازندران بومی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایزدی صبح یکشنبه در نشست با هنرمندان صنایع دستی استان اظهار داشت: صنایعدستی را میتوان به محصولاتی که با استفاده از ابزار و مواد اولیه و با دست هنرمند تولید میشود، اطلاق کرد و در حال حاضر ۳۰۰ رشته صنایعدستی در کشور شناساییشده که ۸۰ رشته در استان فعالیت دارد.
وی افزود: صنایعدستی با توجه به شرایط آب و هوایی و بافتهای فرهنگی و طبیعی منطقه تولید میشود و روز جهانی صنایعدستی فرصتی برای تجلیل از فعالان این حوزه است و ایران اسلامی به دلیل شکوفایی صنعت صنایعدستی عضو اتحادیه جهانی صنایعدستی است و امیدواریم بتوانیم ذرهای از مشکلات را صنایعدستی را حل کنیم.
وی افزود: مازندران به دلیل شرایط آب و هوایی، جنگلهای انبوه و غیره در عرصه صنایعدستی رتبه ممتاز را در کشور داشته است و این استان در صنایع چوبی، بافتههای داری و دامی تولیدات خوبی دارد.
معاون میراث فرهنگی مازندران بابیان اینکه صنایعدستی جزیی از صنایع بومی و فرهنگی روستاییان به شمار میرود گفت: در شهرها نیز جوانان زیادی در رشتههای مختلف و بومی مشغول فعالیت هستند.
ایزدی با اشاره به فعالیت ۳۰۰ رشته صنایعدستی در استان گفت: از این تعداد ۸۰ رشته در استان فعالیت دارد و از این تعداد ۲۰ تا ۲۵ رشته بومی مازندران است و در حال حاضر در کنار بومگردی و میراث فرهنگی، صنایعدستی در حال انجام است و ۲۵ رشته بومی استان نیازمند حمایت و صیانت است و باید توجه جدی به آن شود.
معاون میراث فرهنگی مازندران بابیان اینکه برخی رشتهها در حال منسوخ شدن و فراموششدن است از تشکیل کمیته برندسازی و بازاریابی خبر داد و گفت: امیدواریم با آموزش هنرمندان از فراموشی رشتهها جلوگیری کنیم.
وی افزود: در نمدمالی، لاکتراشی، جاجیمبافی غیره برند محسوب میشویم و باید محصولات و تولیدات صنایعدستی را به معرض نمایش و فروش برسانیم.
وی با اشاره به قانون حمایت از صنعتگران، بیمه را از دغدغهها برشمرد و گفت: تسهیلاتی برای حمایت از هنرمندان ابلاغ و مصوب شده است تا شاهد پویایی صنایعدستی باشیم.
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