«حق شرط» در کنوانسیون CFT هیچ تاثیری ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در مخالفت با کلیات لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم با بیان اینکه تصمیم امروز مجلس یک تصمیم تاریخی است و در کارنامه ما ثبت خواهد شد، تاکید کرد: بحمدالله جمهوری اسلامی ایران در ماجرای برجام نشان داد که اهل منطق، مذاکره و گفتگو است و پایبند به توافقات بین المللی می باشد، برعکس آمریکا و همپیمانان آنان نشان دادند که اهل منطق، مذاکره و گفتگو نیستند و پایبند به معاهدات بین المللی نمی باشند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی افزود:هر جا معاهده و کنوانسیوانی در جهت منافع آنها باشد بر آن اصرار می ورزند، جایی که کنوانسیون و یا معاهده ای برخلاف منافع آنها باشد، زیر آن می زنند، همان طور که در حوزه تروریست و حقوق بشر این کار را می کنند. حقوق بشر را تا جایی اجرا می کنند که در راستای منافع آنها باشد اما جایی که برخلاف میل آنها باشد، زنان و کودکان را به خاک و خون می کشند.

وی با تاکید بر اینکه بحث ما پیوستن به یک کنوانسیون در حالت عادی نیست، بحث ما منافع ملی کشور است، اظهارداشت: حق تحفظ، بیانیه تفصیلی و شرایطی که برای این کنوانسیون گذاشته شده است، واقعا به لحاظ حقوقی غیر قابل عمل و بلااثر است.

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی تصریح کرد: اساتید حقوق بین الملل را دعوت کنید تا اظهارنظر کنند. حق تحفظ بلااثر است. یعنی اگر یکی از اعضا به حق تحفظ شما اعتراض کند، در مناسبات کشور ما با آن کشور این حق تحفظ قابل اعمال نیست. آمریکا به حق تحفظ جمهوری اسلامی اعتراض می کند و حق تحفظ در مناسبات آمریکا و ایران بلااثر است. ۸۰ درصد تحریم های آمریکا علیه ایران تحریم های ثانویه است.

نقوی حسینی گفت: پس ما برای چه به این کنوانسیون ملحق می شویم وقتی اثر حقوقی ندارد؟

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی اظهارداشت: گفته شده حدود ۶۰ کشور با حق تحفظ عضو این کنوانسیون شده اند. کدامیک از این کشورها توانسته اند از حق تحفظ خود استفاده کنند؟ مصر حق تحفظ قائل شد، بر اساس حق تحفظ خود عمل کرد. هلند به این حق تحفظ اعتراض کرد و آن را بلااثر کرد.

وی افزود: کره از حق تحفظ استفاده کرد، آمریکا و اروپا اعتراض کردند، حق تحفظ آن بلااثر شد، بنابراین حق تحفظ بلااثر است. شما به متن کنوانسیون می پیوندید.

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی در تشریح نکات منفی پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، گفت: عضویت در این کنوانسیون ایران را در چارچوب الزامات تعیین شده ای قرار می دهد که توسط دشمنان ما طراحی شده است. آنها دوستان ما نیستند. در جریان برجام دیدید ایران عضو برجام شد و به تمام تعهدات خود عمل کرد. در ۱۱ بیانیه آژانس بین المللی انرژی هسته ای که تنها مرجع راستی آزمایی اقدامات ایران بود، اعلام شد که ایران به تعهدات خود عمل کرده است اما در مقابل اروپایی ها و آمریکایی ها چه کردند؟

نقوی حسینی ادامه داد: در مقابل وقتی آمریکا از برجام خارج شد، هیچ مجازاتی علیه این کشور اعمال نشد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی گفت: با پیوستن به این کنوانسیون اختیارات نظامات مالی و پولی خود را محدود می کنیم. اگر این اقدام انجام شود، نمی توانیم با تحریم ها مقابله کنیم. تحریم ها علیه کشور ما اعمال می شود، مانند قانون داماتو، برجام، FATF، تحریم های حقوق بشر، تحریم های نظام موشکی، تحریم های کاتسا علیه ما اعمال می شود. پیوستن یا نپیوستن به FATF تاثیری در جلوگیری از این تحریم ها ندارد.

وی گفت: برجام را سازمان ملل، اتحادیه اروپا و جامعه بین الملل تایید کرد، ما هم امضا کردیم و به تعهدات خود عمل کردیم اما در نظام پولی و بانکی ما هیچ اتفاقی نیفتاد و طرف مقابل طبق اظهارات رئیس بانک مرکزی اقدامی برای حل مشکلات نظام بانکی و مالی ما انجام نداد.

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی اظهار داشت: در صورت پیوستن به این کنوانسیون اطلاعات کامل کشور در اختیار دشمنان ما قرار داده می شود. مطابق همان بلایی که سر سوئیس بر سر ما آمد. مقامات آمریکایی تاکید دارند که اعمال تحریم های آمریکا در صورتی امکانپذیر است که قوانین مالی خوب در ایران تصویب شود. وزارت خزانه داری آمریکا جزء چارت سازمانی FATF است و تصمیمات FATF توسط آنها اخذ می شود. در صورت پیوستن به این کنوانسیون افرادی که از فعالیت های بانکی بهره می برند، شناسایی می شوند، به همین دلیل باید مولفه های ساخت، حفاظت و تقویت شفافیت بانکی، هسته اصلی ماموریت وزارت خزانه داری آمریکا باشد.

نقوی حسینی گفت: معاون وقت مبارزه با تروریسم و جرایم مالی وزارت خزانه داری آمریکا در این خصوص می گوید برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت تر کردن شرایط برای این کشور به حضور کامل FATF نیاز است، این جملات مقامات آمریکایی است، چ را خودمان را در شرایطی قرار می دهیم که اطلاعات شفاف و کامل در اختیار دشمن قرار دهیم تا به راحتی بتوانند تمام اقدامات ما را کنترل کنند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی تصریح کرد: چرا خودتحریمی می کنیم. با پیوستن به این کنوانسیون کشور به دو دسته تقسیم می شود، نهادها و ارکان کشور به دو بخش تقسیم می شوند، بخشی که در تحریم هستند و بخشی که در تحریم نیستند. بر اساس FATF نهادها و ارگان هایی که در تحریم نیستند، نمی توانند با نهادها و ارگان هایی که در تحریم هستند همکاری کنند.

وی گفت: وقتی کشور را به دو بخش تقسیم می کنیم که ناچار به مقابله با هم خواهند شد، مشکلات زیادی پیدا خواهیم کرد.

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: به خدا ما با پیوستن به کنوانسیون های بین المللی مخالفتی نداریم. به خدا با مذاکره مخالف نیستیم، اما باید ببینیم عضو چه کنوانسیونی می شویم و به عواقب آن توجه کنیم. ارکانی در این نظام مورد تحریم بانک مرکزی و بانک های داخلی کشور قرار می گیرند که جزو افتخارات ملت و کشور هستند و باعث قدرت کشور می شوند، باعث نفوذ منطقه ما هستند، دماغ آمریکا، صهیونیست ها و اروپایی ها را به خاک مالیده اند.

نقوی حسینی تاکید کرد: FATF برای مهار این قدرت است.

در ادامه تعدادی از نمایندگان طومارهایی را در مجلس پهن کردند. لاریجانی گفت اینها را بردارید. آیین نامه چنین اجازه ای نمی دهد. پیام خود را با بیانتان بفرمایید، این چه کارهایی است می کنید، کار خلاف آیین نامه انجام ندهید.

نقوی حسینی ادامه داد: همکاران عزیز آنچه که من باید خدمت شما منطقی و بر اساس حقوق بین الملل بر اساس مقررات کنوانسیون های بین المللی و تجربه کاری که دارم، عرض کنم، بیان نمودم. ما مخالف پیوستن به کنوانسیون های بین المللی نیستیم. جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که به اغلب کنوانسیون های بین المللی پیوسته و در مراودات بین المللی خود به آنها متعهد است اما پیوستن به این کنوانسیون قطعا اثرات منفی برای جمهوری اسلامی دارد.

وی تاکید کرد: عضویت در این کنوانسیون ها قطعا ما را به بن بست می رساند و مشکلاتی را برای کشور ما ایجاد می کند. تنها نتیجه پیوستن به این کنوانسیون این است که آمریکایی ها را در تحریم ها «نقطه زن» می کند. اینها اصطلاحاتی است که مقامات آمریکایی ها در برخورد با استفاده می کنند. FATF نقاط قوت ایران را شناسایی و تحریم ها را بر اساس آن نقاط هدفمند می کند. بیش از ۵۰ هزار امضا از مردم و موکلان ما پای این بیانیه ها وجود دارد که به این کنوانسیون نپیوندید و عضو آن نشوید، البته ما اخباری داریم که شورای عالی امنیت ملی نیز به جمع بندی نرسیده است، بنابراین استناد به شورای عالی امنیت ملی هم نشود.