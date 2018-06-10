احمد رفیعی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شبهای قدر رمضان سال جاری در خراسان جنوبی ۷۱ پایگاه در مساجد، حسینیهها و امامزادگان برپا شد که از این تعداد ۴۹ پایگاه امداد و ۲۲ پایگاه نیکوکاری بودهاند.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد خراسان جنوبی بیان کرد: در شبهای قدر هزار و ۸۰۳ نفر در خراسان جنوبی در طرحهای شفاء، محسنین و اکرام ایتام ثبتنام کرده و حامی کودکان یتیم و نیازمند استان شدند.
رفیعی ادامه داد: از این تعداد هزار و ۲۴۷ نفر در طرح اکرام ایتام و ۵۳۹ نفر در طرح محسنین شرکت کردند و ۱۷ نفر نیز در طرح شفاء ثبتنام کرده و حامی بیماران نیازمند شدند.
وی افزود: این افراد حامی دو هزار و ۶۰۷ نفر شدند که هزار و ۴۳۱ نفر فرزندان طرح اکرام ایتام، ۶۱۸ نفر فرزندان طرح محسنین و ۱۸ نفر نیز بیماران نیازمند بوده است.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد خراسان جنوبی یادآور شد: همچنین از این هزار و ۸۰۳ حامی تعداد ۴۸۹ نفر در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان، ۷۸۵ نفر در شب ۲۱ ماه مبارک و ۵۲۹ نفر نیز در شب بیست و سوم ماه رمضان در طرحهای کمیته امداد شرکت کردند.
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