دبیر ستاد توسعه فناوری های آب و خشکسالی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری، سورنا ستاری در حکمی نادر قلی ابراهیمی را به عنوان دبیر ستاد توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست را منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

«با عنایت به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی و بنا به پیشنهاد رئیس محترم مرکز توسعه فناوری های راهبردی به موجب این حکم جنابعالی را به سمت دبیر ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی و محیط زیست منصوب می کنم.

انتظار می رود با توکل به خدای متعال و در چارچوب نظام نامه جامع ارزیابی متوازن ماموریت های ستادهای توسعه فناوری و جلب همکاری اعضای حقیقی و حقوقی ستاد، ضمن اتخاذ رویکرد ملی و فرادستگاهی و توجه به مزیت ها و مقتضیات بومی و بهره‌مندی از دستاوردهای مفید ملی و بین‌المللی نسبت به هم‌افزایی فعالیت های مرتبط با حوزه آب و محیط زیست، مقابله با پدیده خشکسالی و گرد و غبار و همچنین تعامل با دستگاه‌های ذی ربط با این حوزه در سطح کشور با هماهنگی مستقیم مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی اقدام نمایید.

بدین وسیله از زحمات ارزنده جناب آقای دکترحسینعلی بهرامی در دوران تصدی مسئولیت، کمال تشکر به عمل می‌آید.

دوام توفیقات جنابعالی را از درگاه خداوند متعال مسالت می نمایم.»