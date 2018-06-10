برنامه ۱۰ ساله برای بهره برداری از طولانی ترین خط قطار شهری کشور

به گزارش خبرنگار مهر،کیانوش کیامرز صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده اولین فاز خط ۳ قطارشهری از میدان شهدا تا پایانه مسافربری تعریف شده و در بازه زمانی ۳ ساله اجراییو قبل از سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: اجرای این مهم به ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که در حال حاضر نیز حفاری در این فاز رو به اتمام است و سپس وارد عملیات ریل‌گذاری و احداث ایستگاه‌ها می‌شویم.

مدیرعامل شرکت قطارشهری مشهد بیان کرد: وضعیت تونل خط ۳ قطارشهری خوب است، دستگاه‌های حفار در ۲ جبهه غربی و شرقی در حال حفاری است و تی.بی.ام در جبهه شرقی به حرم مطهر رسیده است.

وی ادامه داد: هم‌اکنون در مسیر شرقی در حال انجام عملیات مقاوم سازی هستیم تا حفار به سلامت از باب الجواد(ع) عبور کند.

کیامرز گفت: در جبهه شرقی نیز تی.بی.ام به پل آموزگار رسیده و حرکت خوبی دارد، برای احداث ایستگاه‌های این خط نیازمند اختصاص اعتبارات لازم هستیم تا کار به خوبی به پیش رود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به وسعت ۲۸.۵ کیلومتری خط ۳ می‌توان گفت این خط طولانی‌ترین خط قطارشهری کشور به شمار می‌رود و برای بهره‌برداری از آن بازه ۱۰ ساله تعریف شده است.

مدیرعامل شرکت قطار شهری مشهد گفت: کار احداث خط ۳ در ۳ فاز تعریف شده، فاز اول این خط ۳سال ، فاز دوم ۴ ساله و فاز سوم ۳ سال تعریف شده است.

وی افزود: این خط از انتهای قاسم‌آباد بولوار امیریه تا انتهای شهرک ابوذر سرویس‌دهی می‌کند و فاز اول پرترافیک‌ترین فاز خط ۳ به شمار می‌رود. در این فاز خط یک، ۲ و ۳ با هم ترکیب می‌شوند و مثلث قطار شهری در مرکز شهر به وجود می‌آید.

کیامرز بیان کرد: در خصوص خط ۲ نیز به مردم وعده داده‌ایم تا پایان سال ۹۷ کار احداث خط ۲ به پایان برسد و مسافرگیری در این خط از انتهای بولوار طبرسی تا بولوار پیروزی اجرایی شود.