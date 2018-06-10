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۲۰ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۱۹

مدیرعامل شرکت قطارشهری مشهد خبر داد:

برنامه ۱۰ ساله برای بهره برداری از طولانی ترین خط قطار شهری کشور

برنامه ۱۰ ساله برای بهره برداری از طولانی ترین خط قطار شهری کشور

مشهد- مدیرعامل شرکت قطارشهری مشهد گفت: تلاش می کنیم خط سوم قطار شهری مشهد را به عنوان طولانی ترین مسیر مترو کشور در بازه زمانی ۱۰ ساله به بهره برداری رسانیم.

به گزارش خبرنگار مهر،کیانوش کیامرز صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده اولین فاز خط ۳ قطارشهری از میدان شهدا تا پایانه مسافربری تعریف شده و در بازه زمانی ۳ ساله اجراییو قبل از سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: اجرای این مهم به ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که در حال حاضر نیز حفاری در این فاز رو به اتمام است و سپس وارد عملیات ریل‌گذاری و احداث ایستگاه‌ها می‌شویم.

مدیرعامل شرکت قطارشهری مشهد بیان کرد:  وضعیت تونل خط ۳ قطارشهری خوب است، دستگاه‌های حفار در ۲ جبهه غربی و شرقی در حال حفاری است و تی.بی.ام در جبهه شرقی به حرم مطهر رسیده است.

وی ادامه داد: هم‌اکنون در مسیر شرقی در حال انجام عملیات مقاوم سازی هستیم تا حفار به سلامت از باب الجواد(ع) عبور کند.

کیامرز گفت: در جبهه شرقی نیز تی.بی.ام به پل آموزگار رسیده و حرکت خوبی دارد، برای احداث ایستگاه‌های این خط نیازمند اختصاص اعتبارات لازم هستیم تا کار به خوبی به پیش رود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به وسعت ۲۸.۵ کیلومتری خط ۳ می‌توان گفت این خط طولانی‌ترین خط قطارشهری کشور به شمار می‌رود و برای بهره‌برداری از آن بازه ۱۰ ساله تعریف شده است.

مدیرعامل شرکت قطار شهری مشهد گفت:  کار احداث خط ۳ در ۳ فاز تعریف شده، فاز اول این خط ۳سال ، فاز دوم ۴ ساله و فاز سوم ۳ سال تعریف شده است.

وی افزود: این خط از انتهای قاسم‌آباد بولوار امیریه تا انتهای شهرک ابوذر سرویس‌دهی می‌کند و فاز اول پرترافیک‌ترین فاز خط ۳ به شمار می‌رود. در این فاز خط یک، ۲ و ۳ با هم ترکیب می‌شوند و مثلث قطار شهری در مرکز شهر به وجود می‌آید.

کیامرز بیان کرد: در خصوص خط ۲ نیز به مردم وعده داده‌ایم تا پایان سال ۹۷ کار احداث خط ۲ به پایان برسد و مسافرگیری در این خط از انتهای بولوار طبرسی تا بولوار پیروزی اجرایی شود.

کد مطلب 4316972

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