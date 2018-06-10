اجرای ۸۲ پروژه عمرانی در طرح پیشرفت و آبادانی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هنری ظهر یکشنبه در جلسه استفاده از ظرفیت های دستگاه های اجرایی در قرارگاه پیشرفت و آبادانی استان، اظهار کرد: قرارگاه پیشرفت و آبادانی بر اساس فرمان مقام معظم رهبری و آبادسازی یک هزار نقطه در سراسر کشور تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه قرارگاه پیشرفت و آبادانی ذیل نهاد سپاه پاسداران و به فرماندهی فرمانده سپاه پاسداران در هر یک از استان ها شکل گرفته است، افزود: کارگروه های پنج گانه ای در این قرارگاه از جمله کارگروه معیشت، سلامت، فرهنگی، تعلیم و تربیت و عمران و زیرساخت ها ایجاد شده است.

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه اساس فعالیت قرارگاه بر این مبنا است که به جای کار کردن تنها در یک حوزه خاص توسعه همه جانبه را در دستور کار دارد، گفت: باید تلاش کنیم با فرهنگ سازی در منطقه به اشتغال و توانمندسازی برسیم.

وی با بیان اینکه کارگروه فرهنگی اساس و محور فعالیت های قرارگاه پیشرفت و آبادانی است، عنوان کرد: هدف اصلی کار قرارگاه مشارکت مردمی در روستاها است لذا همه مردم باید بتوانند در همه فرآیند برنامه ها پای کار باشند.

هنری با اشاره به اینکه در سال گذشته حدود ۱۶ روحانی ذیل کارگروه فرهنگی در روستاها مستقر شده اند، بیان کرد: کارگروه تعلیم و تربیت بر اساس تقویت بنیه علمی دانش آموزان در حوزه دهستان ها فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی ادامه داد: یکی از دلایل عمده مهاجرت ها به تحصیل فرزندان بر می گردد لذا کارگروه تعلیم و تربیت تلاش دارد از مهاجرت ها به دلیل تحصیل جلوگیری کند.

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی با بیان اینکه در سال گذشته حدود ۳۰۰ نفر به عنوان سفیران سلامت در دوره های آمزشی شرکت کردند، اظهار داشت: طی سال گذشته ۸۲ پروژه عمرانی به مبلغ پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز در قرارگاه تعریف شده است.

وی با اشاره به اینکه ۵۰ درصد اعتبارات پروژه های عمرانی توسط قرارگاه پیشرفت و آبادانی و ۵۰ درصد توسط دستگاه های اجرایی تامین می شود، افزود: بیشترین پروژه ها طی سال گذشته در حوزه جهاد کشاورزی با مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است.

هنری با اشاره به فعالیت کارگروه اشتغال در دهستان ها، گفت: پس از شناسایی روستا در حوزه رشته های شغلی مختلف شبکه سازی مردم انجام و دوره های آموزشی توانمندسازی برای اهالی روستا برگزار می شود.