انتقاد "رابرت رد فورد " ازسياستهاي بوش

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي اين هنرپيشه كه درحزب محافظه كاربه فعاليت مي پردازد ازدولت بوش به دليل تصويب قانون انرژي انتقاد واعلام كرد عملكردهاي دولت دراين زمينه دورازانتظار بوده است.

" رد فورد" بااشاره به اينكه درطول عمرش چنين قانون گذاري را مشاهده نكرده است ، گفت :" اين بزرگترين رسوايي است كه تابه حال مشاهده كرده ام .لايحه هاي مربوط به انرژي به گونه اي است كه بسيارشرم آوربه نظرمي رسند."

اودرادامه صحبتهايش افزود:" من تصورمي كنم كه درحال حاضرارائه خدمات به مردم آمريكا بسيارضعيف است وزماني عمق فاجعه مشخص مي شود كه شما نگاهي به نوع برخورد دولت با محيط زيست داشته باشيد."

هنرپيشه 66 ساله فيلم " بازي جاسوسي " اعتقاد دارد قانون انرژي تصويب شده توسط دولت به گونه اي است كه تكيه اش برروي سوخت فسيلي است اين درشرايطي است كه اين قانون بايد نگاهي به منابع فرعي انرژي داشته باشد.