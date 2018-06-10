۳ طرح سالم سازی دریا در سواحل شهرستان آستارا اجرا می شود

یونس رنجکش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استفاده از بخش خصوصی در ایجاد فرصت های شغلی و رفع نیازهای خدماتی نقش مهمی در کیفیت بخشی به خدمات و همچنین ساماندهی سواحل و تفرجگاه های ساحلی دارد، اظهار کرد: با توجه به قرار گرفتن در آستانه فصل تابستان و آغاز سفرها باید تلاش شود تا با استقرار امکانات و ارائه خدمات مناسب از این ظرفیت در راستای توسعه برنامه های گردشگری شهرستان مرزی بندر آستارا استفاده بهینه داشته باشیم.

وی استقرار ناجیان در مناطق خطر آفرین و همچنین پشتیبانی های لازم از حضور دستگاه های اجرایی و خدمات رسانی در سواحل و دریا را یادآور شد و گفت: ارائه خدمات مطلوب به گردشگران و جلب رضایتمندی آنان برای حضور و اقامت بیشتر در شهرستان آستارا موجب گردش اقتصادی و رونق این بخش و همچنین ایجاد و توسعه بخش های اشتغال زایی می شود و در این راستا پشتیبانی بخش های خصوصی و دولتی یک الزام برای تکمیل زنجیره خدمات گردشگری است.

فرماندار آستارا افزود: بر اساس دستور العمل وزارت کشور در ساماندهی سواحل و پیگیری ها و تاکیداتی که استاندار گیلان در این زمینه دارند باید تلاش کنیم ضمن تکمیل زیرساخت ها و کیفیت بخشی به خدمات، رضایتمندی گردشگران را در کنار حفظ و صیانت از حریم امنیت عمومی و اخلاقی داشته باشیم.

رنجکش ادامه داد: تامین لباس و پوشش مناسب ناجیان غریق و نیروهای امدادی و خدمات رسان در سواحل در کنار آموزش این افراد و تامین حقوق و دستمزد و پرداخت به موقع آنها باید در اولویت مدیران طرح های سالمسازی در شهرستان آستارا قرار گیرد.

وی تصریح کرد: در کلیه مناطق خطرآفرین از هفته جاری باید نیروهای ناجی غریق و یگان های امدادی و انتظامی به منظور اقدامات پیشگیرانه حضور داشته باشند و هشدارهای لازم به مردم محلی و گردشگران در خصوص عدم استفاده از مناطق خطر آفرین که موجب وارد شدن صدمه به آنها می شود ارائه و اقدامات بازدارنده انجام شود.

رنجکش اجرای بازرسی های دوره ای از مراکز عرضه خدمات و مواد غذایی، کنترل کیفیت خدمات و عرضه مواد غذایی و همچنین رعایت استاندارد ها و قیمت ها توسط دستگاه های اجرایی ذیربط را مورد تاکید قرار داد.

وی افزود: در طول ۳۸.۵ کیلومتر نوار ساحلی شهرستان آستارا ۳ طرح سالمسازی از سوی شهرداری ها و تعاونی دهیاری های آستارا و لوندویل دایر می شود و تلاش داریم در کنار این طرح ها در تابستان امسال با حضور بخش خصوصی و دهیاری های ساحلی تفرجگاه های ساحلی را هم افزایش دهیم.

فرماندار آستارا با اشاره به اقدامات خوب سال گذشته در برگزاری برنامه های فرهنگی و اجتماعی و همچنین نظارت کامل در سواحل و کنترل غریق و عدم وجود غریق در دریای این شهرستان مرزنشین خواستار برنامه ریزی های جامع در سال جاری شد.

رنجکش گفت: امسال طرح سالمسازی سفیر امید آستارا با طراحی جدید و ایجاد جاذبه های بهتر مورد استفاده گردشگران و مردم شهرستان مرزی آستارا قرار خواهد گرفت.