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۲۰ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۲۴

فرماندار آستارا خبر داد:

۳ طرح سالم سازی دریا در سواحل شهرستان آستارا اجرا می شود

۳ طرح سالم سازی دریا در سواحل شهرستان آستارا اجرا می شود

آستارا- فرماندار آستارا با اشاره به آمادگی طرح های سالم سازی دریا در سواحل شهرستان برای استقبال از مسافرین و گردشگران،از اجرای سه طرح سالم سازی در ۳۸.۵ کیلومتر نوار ساحلی این شهرستان خبرداد.

یونس رنجکش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استفاده از بخش خصوصی در ایجاد فرصت های شغلی و رفع نیازهای خدماتی نقش مهمی در کیفیت بخشی به خدمات و همچنین ساماندهی سواحل و تفرجگاه های ساحلی دارد، اظهار کرد: با توجه به قرار گرفتن در آستانه فصل تابستان و آغاز سفرها باید تلاش شود تا با استقرار امکانات و ارائه خدمات مناسب از این ظرفیت در راستای توسعه برنامه های گردشگری شهرستان مرزی بندر آستارا استفاده بهینه داشته باشیم.

وی استقرار ناجیان در مناطق خطر آفرین و همچنین پشتیبانی های لازم از حضور دستگاه های اجرایی و خدمات رسانی در سواحل و دریا را یادآور شد و گفت: ارائه خدمات مطلوب به گردشگران و جلب رضایتمندی آنان برای حضور و اقامت بیشتر در شهرستان آستارا موجب گردش اقتصادی و رونق این بخش و همچنین ایجاد و توسعه بخش های اشتغال زایی می شود و در این راستا پشتیبانی بخش های خصوصی و دولتی یک الزام برای تکمیل زنجیره خدمات گردشگری است.

فرماندار آستارا افزود: بر اساس دستور العمل وزارت کشور در ساماندهی سواحل و پیگیری ها و تاکیداتی که استاندار گیلان در این زمینه دارند باید تلاش کنیم ضمن تکمیل زیرساخت ها و کیفیت بخشی به خدمات، رضایتمندی گردشگران را در کنار حفظ و صیانت از حریم امنیت عمومی و اخلاقی داشته باشیم.

رنجکش ادامه داد: تامین لباس و پوشش مناسب ناجیان غریق و نیروهای امدادی و خدمات رسان در سواحل در کنار آموزش این افراد و تامین حقوق و دستمزد و پرداخت به موقع آنها باید در اولویت مدیران طرح های سالمسازی در شهرستان آستارا قرار گیرد.

وی تصریح کرد: در کلیه مناطق خطرآفرین از هفته جاری باید نیروهای ناجی غریق و یگان های امدادی و انتظامی به منظور اقدامات پیشگیرانه حضور داشته باشند و هشدارهای لازم به مردم محلی و گردشگران در خصوص عدم استفاده از مناطق خطر آفرین که موجب وارد شدن صدمه به آنها می شود ارائه و اقدامات بازدارنده انجام شود.

رنجکش اجرای بازرسی های دوره ای از مراکز عرضه خدمات و مواد غذایی، کنترل کیفیت خدمات و عرضه مواد غذایی و همچنین رعایت استاندارد ها و قیمت ها توسط دستگاه های اجرایی ذیربط را مورد تاکید قرار داد.

وی افزود: در طول ۳۸.۵ کیلومتر نوار ساحلی شهرستان آستارا ۳ طرح سالمسازی از سوی شهرداری ها و تعاونی دهیاری های آستارا و لوندویل دایر می شود و تلاش داریم در کنار این طرح ها در تابستان امسال با حضور بخش خصوصی و دهیاری های ساحلی تفرجگاه های ساحلی را هم افزایش دهیم.

فرماندار آستارا با اشاره به اقدامات خوب سال گذشته در برگزاری برنامه های فرهنگی و اجتماعی و همچنین نظارت کامل در سواحل و کنترل غریق و عدم وجود غریق در دریای این شهرستان مرزنشین خواستار برنامه ریزی های جامع در سال جاری شد.

رنجکش گفت: امسال طرح سالمسازی سفیر امید آستارا با طراحی جدید و ایجاد جاذبه های بهتر مورد استفاده گردشگران و مردم شهرستان مرزی آستارا قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 4317003

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