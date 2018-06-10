به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی بهادر رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز به همراه اعضای هیات رئیسه دانشگاه، در ادامه سفرهای استانی به مناطق مختلف استان فارس، عازم شهرستان سروستان شدند تا از نزدیک بر نحوه ارائه خدمت در این شهرستان، نظارت کنند.



در ادامه نشستی که در این بیمارستان، با حضور اعضای هیات رئیسه دانشگاه، فرماندار و مسوولان شبکه بهداشت و درمان سروستان برگزار شد، دکتر بهادر و هیات همراه، از بخش های مختلف این بیمارستان بازدید کردند.



بیمارستان ۳۲تخت خوابه شهدای سروستان، دارای خدماتی نظیر CCU، بخش داخلی، اتفاقات، دیالیز، زایشگاه، اتاق عمل، داروخانه، آزمایشگاه، رادیولوژی، دندانپزشکی و فیزیوتراپی است.



در درمانگاه این بیمارستان نیز با حضور پزشک عمومی و متخصصان اطفال، چشم، داخلی، قلب، پوست، زنان و زایمان، روانپزشک و توانبخشی، به بیماران این شهرستان ارائه خدمت می شود.



دکتر علی بهادر و هیات همراه در این بازدید، در گفت و گو با بیماران و همراهان آنان، از نزدیک با روند ارائه خدمات درمانی، آشنا شده و دستورات لازم در زمینه بهبود کمی و کیفی خدمات، صادر شد.

همچنین اعضای هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تیم پزشکان و کارکنان این بیمارستان دیدار و گفت و گو کرده و نظرات آنان را جویا شدند.



دکتر عبدالخالق کشاورزی معاون درمان، دکتر عبدالرسول همتی معاون بهداشت، دکتر مهرداد شریفی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع، مهندس کرامت الله افراشی معاون اجتماعی، دکتر عبدالحسین فرح‌بخش رئیس حوزه ریاست دانشگاه و دکتر حسام درستی مدیر نظارت بر دارو، فرآورده های بیولوژیک و مواد معاونت غذا و دارو، در این بازدید، رئیس دانشگاه را همراهی می کردند.