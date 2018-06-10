مرادمند تمدید کرد عباسیان از پدیده رفت

به گزارش خبرنگار مهر ، در ادامه فعالیت باشگاه پدیده در بازار نقل و انتقالات بازیکنان ،حسین مرادمند مدافع تیم فوتبال پدیده نیز قراردادش را با این تیم تمدید کرد.

در ادامه مذاکرات مدیران این باشگاه با بازیکنان فصل گذشته پدیده خراسان، حسین مرادمند نیز امروز پس از مذاکره با جواد وطنخواه، مدیرعامل پدیده، قراردادش را با این باشگاه برای یک فصل دیگر تمدید کرد.

مرادمند که از لیگ پانزدهم در پدیده حضور دارد و یکی از مهره های کلیدی این تیم به شمار می‌رود، سابقه حضور در تیم ملی امید کشورمان را هم در کارنامه دارد.

وی در طول حضورش در تیم‌پدیده بارها از سوی کارشناسان به عنوان یکی از مدافعان مستحکم لیگ برتر معرفی شده است.

پیش از مرادمند، اکبر صادقی ومحمد رضا خلعتبری نیزبرای تمدید قرارداد خود با پدیده توافق کرده‌بودند.

لازم به ذکر است معین عباسیان نیز از پدیده جدا شد و به سایپا پیوست.