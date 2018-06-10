به گزارش خبرنگار مهر، «اندیشه نامه»، ماهنامه حوزه فرهنگ و علوم انسانی است که به همت موسسه مطبوعاتی قدس فعالیت می‌کند و در بخش «ارجنامه» این شماره به پاس پژوهش‌های مسعود درخشان در زمینه اقتصاد بر پایه مبانی دینی، با انتشار مطالبی از وی تقدیر شده است.

در بخش گزارش، به برخی زوایای کمتر بررسی شده در منظومه فکری شهید مطهری نگاه شده است و در پرونده سینمای این شماره به بررسی وضعیت هنر دینی با نگاهی به تلاشهای مرحوم محمد مددپور در راستای اعتلای هنر قدسی پرداخته شده است.

همچنین در بخش جامعه اسلامی درباره تحقق کامل «عدالت اجتماعی» در بستر انقلاب اسلامی، مطالبی آمده است، همچنین بخش «تمدن اسلامی» این شماره از اندیشه نامه به این پرسش پرداخته که «چرا راه تقابل با غرب از مجرای احیای تمدن اسلامی می‌گذرد؟»

در پنجمین شماره این ماهنامه در پرونده تاریخ به بهانه سال حمایت از کالای ایرانی، نگاهی به تلاش‌های صورت گرفته برای احیا و تقویت اقتصاد ملی ایران شده است. در بخش کتاب گشت، به بررسی چالش‌های موجود بر سر راه حوزه ادبیات پایداری پرداخته شده و مهمترین آثار این حوزه را معرفی شده‌اند.

این شماره مشتمل بر گفتارها و نوشتارهایی از موسی نجفی، جمیله علم الهدی، عبدالحسین خسروپناه محمد رجبی دوانی، هوشنگ جاوید، بهروز فرنو، سیدعباس نبوی، محمدرضا شفیعی‌فر، مصطفی ملکوتیان، حمید صالحی و محمدحسین جمشیدی، مهدی جمشیدی، محسن پرویز، محمدحسین متولی امامی وعلی ذوعلم در موضوعات یاد شده است.

موسسه فرهنگی قدس، نهاد مطبوعاتی آستان قدس رضوی است که با انتشار روزنامه سراسری قدس، ماهنامه زائر، پایگاه خبری تحلیلی قدس آنلاین فارسی و عربی از سال ۱۳۶۶ تاکنون به فعالیت مشغول است و اندیشه نامه، محصول رسانه‌ای این موسسه با رویکرد اندیشه و مخاطب نخبگانی است.