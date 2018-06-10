دولت سوریه تا زمانی که بخواهد در این کشور می مانیم

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیرعبداللهیان مشاور و دستیار ارشد رئیس مجلس در امور بین الملل در حاشیه مراسم گرامیداشت اولین سالگرد شهدای حادثه تروریستی ۱۷ خرداد مجلس، در جمع خبرنگاران با اشاره به دوگانگی های غربی ها در موضوع مبارزه با تروریسم اظهارداشت: مهمترین دلیل این دوگانگی ها این است که آمریکائی ها در این موضوع دروغ می گویند.

وی ادامه داد: آمریکائی ها در سالهایی که گذشت عملاً در کنار داعش و برای تحقق اهداف خودشان حامی جدی تروریسم بودند.

امیرعبداللهیان تصریح کرد: طرفی که به طور جدی مبارزه با تروریسم را در دستور کار خود قرار داد جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان و محور مقاومت در منطقه بود و البته در سالهای اخیر روسیه نیز در موضوع سوریه به روند مبارزه با تروریسم کمک کرد.

دستیار ارشد رئیس مجلس در امور بین الملل در ادامه با اشاره به اعلام استراتژی ۲۰۱۸ آمریکا توسط دونالد ترامپ گفت: ما شاهدیم که آقای ترامپ در اعلام این استراتژی به صراحت دروغ گفت و اعلام کرد که ما داعش را در عراق و سوریه از بین بردیم. این تعارضی است که در آمریکا و در غرب شاهد آن هستیم.

امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: مراسم امروز و یاد شهدای مدافع حرم و شهدای حادثه تروریستی مجلس و اقداماتی که مدافعان حرم در منطقه انجام دادند، موید این است که جمهوری اسلامی ایران و متحدین آن بوده اند که در کنار ارتش های عراق و سوریه نقش مهمی در مبارزه با تروریسم بر عهده گرفتند و دنیا باید قدردان ایران و محور مقاومت باشد که تهدید بزرگ تروریستی داعش را از سر منطقه دور کرد.

وی در خصوص آینده حضور ایران در سوریه نیز تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که دولت قانونی سوریه بخواهد از کمک های مستشاری ایران استفاده کند، با قدرت در سوریه می ماند؛ حتی اگر لازم باشد در هر نقطه ای از سوریه به درخواست دولت سوریه عملیاتی علیه تروریست ها سازماندهی کند، این اقدام با قدرت انجام خواهد شد.