برگزاری ۲۰ مانور عملیاتی برق در همدان/تهیه نقشه راه مدیریت بحران

به گزارش خبرنگار مهر، علی سهرابی‌بیدار پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران به برگزاری مانورهای عملیاتی برق اشاره و عنوان کرد: تاکنون ۲۰ مانور عملیاتی در استان همدان برگزار شده که ۳ مورد آن منطقه‌ای بوده است.

وی هدف از برگزاری مانورها را افزایش توان و آمادگی واحدهای اجرایی شرکت برق عنوان کرد و گفت: سنجش و پیگیری افزایش سرعت و سطح آمادگی مدیران و کارکنان در پاسخ به فراخوان‌ها در شرایط اضطراری و بحران‌ها نیز مد نظر است.

سهرابی از تهیه نقشه راه مدیریت بحران برق و آموزش مدیریت بحران برای تمام سطوح خبر داد و گفت: انجام مانورهای پایش ژنراتورهای اضطراری مراکز مهم و حساس‌ از دیگر اقدامات اجرایی است.

مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره به تهیه سناریوهای مانور خطوط ۲۰ کیلو ولت در زمان خروج پست‌های ۶۳ کیلو ولت از مدار گفت: نقشه های مانوری شبکه‌های برق ۲۰ کیلوولت استان تهیه شده است.

سهرابی از خرید یک دستگاه ترانسفورماتور سیار به قدرت ۸۰۰ کیلوولت آمپر در راستای استفاده در شرایط بحران نیز خبرداد.