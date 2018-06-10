اهدای ۲ هزار واحد خون در شبهای قدر فارس

مسعود ترابی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه مردم استان فارس در بحث اهدای خون همواره حضور فعال دارند، گفت: در شبهای قدر نیز مانند سال های گذشته موضوع اهدای خون در اولویت های مردم شیراز و استان فارس بود که در این مدت ۲ هزار واحد خون اهدا شد.

وی تصریح کرد: در این مدت ۳ هزار و ۱۳۹ نفر به واحدهای سیار و ثابت انتقال خون مراجعه کردند که از این تعداد ۲ هزار و ۱۹۲ نفر خون خود را اهدا کردند.

مدیرکل انتقال خون استان فارس افزود: اهدای خون در استان فارس بسیار مورد نیاز است زیرا شهر شیراز در موضوع خدمات درمانی و پزشکی دارای جایگاه والایی در کشور است و همواره بیمارستان های استان به خون احتیاج دارند.