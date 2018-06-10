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۲۰ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۱۸

اهدای ۲ هزار واحد خون در شبهای قدر فارس

اهدای ۲ هزار واحد خون در شبهای قدر فارس

شیراز - مدیرکل انتقال خون فارس از اهدای بیش از ۲ هزار واحد خون در ایام شبهای قدر خبر داد.

مسعود ترابی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه مردم استان فارس در بحث اهدای خون همواره حضور فعال دارند، گفت: در شبهای قدر نیز مانند سال های گذشته موضوع اهدای خون در اولویت های مردم شیراز و استان فارس بود که در این مدت ۲ هزار واحد خون اهدا شد.

وی تصریح کرد: در این مدت ۳ هزار و ۱۳۹ نفر به واحدهای سیار و ثابت انتقال خون مراجعه کردند که از این تعداد ۲ هزار و ۱۹۲ نفر خون خود را اهدا کردند.

مدیرکل انتقال خون استان فارس افزود: اهدای خون در استان فارس بسیار مورد نیاز است زیرا شهر شیراز در موضوع خدمات درمانی و پزشکی دارای جایگاه والایی در کشور است و همواره بیمارستان های استان به خون احتیاج دارند.

کد مطلب 4317067

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