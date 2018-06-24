رافائل میناسکانیان نوازنده و مدرس موسیقی در گفتگو با خبرنگار مهر توضیح داد: پس از سانحه تصادفی که بهمن ماه سال گذشته برایم پیش آمد تلاش کردم تا زمان بهبودی کامل فعالیتی انجام ندهم، اما خوشبختانه هم اکنون هیچ مشکلی ندارم و حالم به لطف خدا خیلی خوب است.

وی درباره فعالیت های خود در عرصه موسیقی بیان کرد: در این روزها تهران نیستم اما مدتی است که کارهای مربوط به تدریس را دوباره آغاز کرده ام و بنا دارم در صورت فراهم شدن امکانات، پاییز امسال کنسرتی را در تهران برگزار کنم.

این نوازنده پیانو در پایان گفت: فعلا همه چیز عالی است و این روزها مشغول تدریس و انجام کارهای روزمره ام هستم و به زودی نیز مقدمات برگزاری کنسرت پاییز را فراهم خواهم کرد.

رافائل میناسکانیان زمستان سال گذشته بر اثر تصادف رانندگی دچار عارضه مغزی و در بیمارستان بستری شد.

استاد میناسکانیان از جمله هنرمندان شناخته شده موسیقی کشورمان است که در جوانی نزد کارل اولریش اشنابل و ایلونا کابوس به تکمیل و فراگیری دانش موسیقی و نوازندگی پیانو پرداخت و تحصیلات خود را در مدرسه جولیارد ر نیویورک ادامه داد. این نوازنده پیانو علاوه بر اجرای کنسرت، به تدریس نوازندگی پیانو در پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران و دانشکده موسیقی دانشگاه هنر مشغول بوده است.