کتابی از نویسنده آن شرلی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، آفونس دوده، نویسنده فرانسوی و هم‌دوره کسانی چون امیل زولا، گوستاو فلوبر و برادران گنکور است. او برای نوشتن رمان «مرد کوچک» از تجربه‌های واقعی خود در زندگی الهام گرفته و از روزگاری گفته که بسیار جوان بوده و برای تامین مخارج خانواده، راهی پاریس شده است.

دانیل، قهرمان داستان «مرد کوچک» که سودای احیای خانه پدری در سر دارد، باید در محیط رنگارنگ شهر پاریس از دو راهی عشق و هوس، یکی را انتخاب کند و به رنج‌های خود پایان دهد.

رمان «مرد کوچک» نوشته آلفونس دوده با ترجمه محمود گودرزی را نشر افق در ۳۰۰۰ نسخه و به قیمت ۳۲ هزار تومان منتشر کرده است.

«قصر آبی» نوشته لوسی ماد مونتگومری، نویسنده کانادایی است که با نگارش مجموعه رمان‌های آن شرلی برای نوجوانان به شهرت رسید. او در «قصر آبی» ماجرای دختر جوان و تنهایی است که از چارچوب‌های خشک و سنتی خسته و متوجه شده چیزی به پایان زندگی‌اش نمانده است. از این‌رو تصمیم می‌گیرد برخلاف راه و رسم خانواده‌اش، عشقی بی پروا را تجربه کند.

این رمان را مریم حاجی علیرضا ترجمه و نشر افق در ۳۰۰۰ نسخه و به بهای ۳۱ هزار تومان منتشر کرده است.