به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، میشل عون رئیس جمهوری لبنان شب گذشته در جریان سخنرانی خود به مناسبت صد و پنجاه و هفتمین سالروز تاسیس مدیریت عمومی نیروهای امنیت داخلی اعلام کرد: شرایطی که موسسات نیروهای امنیت داخلی لبنان در آن به وجود آمدند شرایط خوبی نبود اما این موسسات به پیشرفت خود ادامه دادند تا اینکه امروز به این مرحله رسیده اند.

وی با بیان این مطلب افزود: ما امروز به تمامی نیروهای امنیتی در رابطه با دستاوردهایی که محقق کرده اند، تبریک می گوییم. نیروهای امنیت داخلی از زمان قیمومیت فرانسه تاکنون از نظر تکنولوژی و تداوم فعالیت های خود پیشرفت کرده است.

عون خاطرنشان کرد: ما به صورت کامل از ارتش لبنان در انجام ماموریتهایش در بخش شرقی کشور حمایت می کنیم. امنیت و ثبات اساس شکوفایی است و همکاری میان نهادهای امنیتی برای حفظ امنیت و ثبات در لبنان ادامه دارد.

وی اظهار داشت: امنیت در کشور برقرار است و مواضع سیاسی چه در سطح داخلی و چه خارجی بسیار خوب مطرح می شود با این حال تنها اخبار منفی مبتنی بر مسائل بیهوده شنیده می شود.

رئیس جمهوری لبنان با بیان اینکه امیدوار است چهره بدبینانه ای که در کشور وجود دارد از بین برود گفت: ما به تمامی لبنانی ها اطمینان می دهیم که همراه شما هستیم و همه لبنانی ها باید به خود اطمینان داشته باشند و کار خود را به پایان برسانند. ما همچنین مطمئن هستیم که قادریم از هر بحرانی عبور کنیم.

گفتنی است میشل عون شب گذشته با سعد الحریری نخست وزیر لبنان در یک شام کاری دیدار و گفتگو داشت.