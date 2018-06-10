برپایی محافل تلاوت قرآن در بیش از ۷۰ مسجد شهرستان قاین

حجتالاسلام احمد علیپور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ماه مبارک رمضان که به نام بهار قرآن مشهور و لقب گرفته، تلاش می شود تا با برگزاری محافل و مجالس قرآنی همه افراد جامعه از آثار قرآن کریم و کلام نورانی الهی استفاده کنند.
وی بیان کرد: برپا شدن سفرههای فضیلت و رحمت الهی همراه با تلاوت قرآن به ارتقاء فرهنگی جامعه کمک کرده و سبب میشود تا با یک استحکام رابطه، شاهد حرکت وحدتآفرین افراد جامعه باشیم.
مسئول اداره تبلیغات اسلامی قاین با بیان اینکه در سایه قرآن و ندای آسمانی این کلام الهی بیش از هر زمان دیگر جامعه به سمت تهذیب و سعادت حرکت میکند، بیان داشت: به یقین سلامت جامعه نیز تضمین شده و تکتک افراد به سمت تعالی واقعی روحی و روانی حرکت میکنند.
علیپور به برگزاری محافل تلاوت قرآن در بیش از ۷۰ مسجد قاین اشاره کرد و گفت: این امر حرکتی مردمی با هدایت و حمایت موسسات و مراکز قرآنی مردمی است.
وی، قرآن را مددرسان انسانهای آگاه و بیدار در نشر نور و برکت واقعی توصیف کرد و افزود: دست زدن به این کلام گوهربار و کتاب سعادتآفرین سبب میشود تا گناهان انسان شسته شده و جای آلودگیها را ایمان و تقوای الهی بگیرد.
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