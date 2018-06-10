حضور روسیه وایران در سوریه مشروع است/توقف تبادل اطلاعاتی با اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، بشار اسد رئیس جمهور سوریه در گفتگو با روزنامه میل آن ساندی انگلیس گفت: مقامات انگلیس به صورت گسترده از سازمان کلاه سفیدها که در واقع شاخه وابسته به تشکیلات تروریستی جبهه النصره و القاعده محسوب میشود حمایت می کنند.

وی افزود: انگلیس، فرانسه و آمریکا در خصوص حمله شیمیایی ادعا شده در دوما دروغ گفتند. حضور آمریکا و انگلیس در سوریه غیر قانونی بوده و لشکر کشی محسوب میشود چرا که آنها حاکمیت یک کشور مستقل را زیر پا گذاشتند.

رئیس جمهوری سوریه در ادامه تصریح کرد: حضور روس ها و ایرانی ها در سوریه مشروع است چرا که آنها بنا به درخواست دولت سوریه به اینجا آمدند.

وی در ادامه افزود: ما طرف اصلی مبارزه با داعش هستیم و تمام خاک سوریه را آزاد خواهیم کرد. این یک وظیفه ملی است و تنها تصمیمی به شمار می رود که در خصوص سوریه اتخاذ میشود.

بشار اسد در ادامه گفت: در خصوص نامزدی ام در انتخابات ریاست جمهوری نیز باید بگویم که این مسأله به ۲ موضوع بستگی دارد اول خواست شخصی و دوم خواست ملت سوریه. البته موضوع دوم بسیار مهم است که آیا این شخص را می خواهند یا نه؟ آیا هم چنان خواهان من به عنوان رئیس جمهور هستند یا موضع خود را تغییر داده اند.

اسد تاکید کرد: من تا الان با حمایت مردم بر سر کار بوده ام. ما در روند مبارزه با تروریسم از حمایت مردم برخورداریم و به همین دلیل پیش می رویم. این پیشروی تنها به دلیل حمایت روسیه و ایران نیست و حمایت آنها نمی تواند جایگزین حمایت مردمی شود.

رئیس جمهوری سوریه تأکید کرد: جنگ در کل چیز بدی است و ویرانی برجای می گذارد. کشورهای غربی مسئول این اوضاع هستند. ما جنگ خوب یا مسالمت آمیز نداریم. چه کسی این جنگ را شروع و از آن حمایت کرد؟ غرب.

وی افزود: پنج سال گذشته نشان می دهد که من حق داشتم. به تروریسم منتشر شده در جهان نگاه کنید این مسأله به خاطر آشوب مورد حمایت غرب در سوریه به وجود آمده است. حملات تروریستی به اروپا، انگلیس، فرانسه و دیگر کشورها کشیده شده است.

رئیس جمهوری سوریه در ادامه یادآور شد: روسها در سیاستهای خود در قبال سوریه اقدام به مداخله یا دیکته کردن چیزی به ما نکرده اند. حتی اگر اختلافاتی وجود داشته باشد و این مسأله طبیعی است و میان دولتهای دیگر مانند ایران و روسیه یا ایران و سوریه و... ممکن است وجود داشته باشد.

وی افزود: در خصوص ارسال سامانه اس ۳۰۰ به دمشق نیز باید بگویم که این مسأله به مسئولان روسیه مربوط میشود. ما تماسهایی از سوی سرویس های اطلاعاتی اروپا داشتیم اما این مبادلات را اخیرا متوقف کرده ایم چرا که اروپایی ها در کار خود جدی نیستند.