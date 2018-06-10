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۲۰ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۵۷

استاندار البرز:

نظارت بر طرح میز خدمت ضروری است/فرایندهای اداری احصاء شود

نظارت بر طرح میز خدمت ضروری است/فرایندهای اداری احصاء شود

کرج - استاندار البرز نظارت بر طرح میز خدمت را ضروری دانست و بر احصای فرایندهای اداری تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی در جلسه ستاد صیانت از حقوق شهروندی استان که پیش از ظهر یکشنبه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد با اشاره به اینکه میز خدمت بخشی از اهداف صیانت از حقوق شهروندی است، افزود: باید مطالبات ارباب رجوع محقق شود.

وی با تاکید بر اینکه بخشنامه ها باید جنبه عملیاتی داشته باشد، گفت: مردم به مدیرانی عملگرا نیاز دارند و اجرای نمادین طرح میز خدمت ارزشی ندارد.

استاندار البرز با اشاره به اینکه باید شرح وظایف میز خدمت باید شفاف سازی شود، گفت: حضور خبره ترین کارشناسان در فرایند اجرای میز خدمت از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا متصدی این میز باید به همه خدمات سازمان اشراف داشته باشد.

نجفی با بیان اینکه نظارت بر میز خدمت مورد تاکید است و این امکان بخشی از اهداف پنجره واحد محسوب می شود که به جد درصدد اجرایی شدن آن هستیم، گفت: دستگاه ها باید فرایندهای اداری خود را به درستی احصا کرده و در قالبی تعریف کنند که بتوان از طریق آن در کمترین زمان ممکن خدمات تجمیع شده را به ارباب رجوع ارائه داد.

وی با بیان اینکه سرگردانی ارباب رجوع در اتاق های ادارات و دستگاه ها تبعات خوبی ندارد، گفت: اجرای دقیق طرح میز خدمت از سرگردانی ارباب رجوع جلوگیری می کند.

استاندار البرز در بخش دیگری با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در حوزه پیشگیری آسیب های اجتماعی، گفت: بخشنامه های مرتبط با حوزه عفاف و حجاب باید به دقت انجام شود.

کد مطلب 4317145

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