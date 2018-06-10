خروج کالا به طور تجمیعی از شهرستان های مرزی کردستان ممنوع است

به گزارش خبرنگارمهر، بهمن مرادنیا امروز یکشنبه در حاشیه مراسم آغاز فاز نخست طرح تکاپو در پارک علم و فناوری کردستان در جمع خبرنگاران گفت: امروز فرصتی ایجاد شد تا از نزدیک در جریان روند فعالیت پارک علم و فناوری استان قرار گیریم و آنچه در این مکان واضح و مشخص است انجام اقداماتی در راستای اشتغالزایی از طریق دانش و فناوری است.

وی عنوان کرد: طرح تکاپو تاکنون زمینه اشتغالزایی برای ۳۰۰ تا ۳۵۰ نفر را فراهم کرده و امیدواریم با سرعت بیشتری کارها در این حوزه دنبال شود تا شاهد جذب افراد بیشتری در این زمینه باشیم.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در ارتباط با آخرین وضعیت رسیدگی به مبادلات در بازارچه های موقت مرزی استان، گفت: قبلا تخفیف سود بازرگانی حاصل از مبادلات کالا ۵۰۰ هزار تومان بود که این مبلغ به ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر و ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ازای هر خانوار افزایش پیدا کرده است.

استاندار کردستان با اشاره به اینکه مسئله مذکور کمک بزرگی در راستای معیشت مرزنشیان ما است، بیان کرد: در مصوبه قبلی واردات پوشاک و کالاهایی که نمایندگی مجاز درکشور داشتند ممنوع بود ولی این محدودیت تا سه ماه برداشته شده تا بازنگری در ارتباط با اینکه چه کالاهایی حق ورود دارند، انجام شود.

مرادنیا ادامه داد: به منظور رونق بازار در شهرهای مرزی استان هم براساس دستورالعمل جدید خروج کالا به طور تجمیعی از شهرستان های مرزی استان ممنوع است و تنها کالاهای همراه مسافر حق خروج دارند.

وی اضافه کرد: در ابتدای شروع بکار خود دراستان یکی از مواردی که همواره پیگیر آن بوده ام، بازارچه سیف سقز بوده است و هیچ مانعی در داخل کشور برای بازگشایی این بازارچه وجود ندارد.

وی بیان کرد: اقلیم کردستان عراق با بازگشایی بازارچه سیف سقز به دلیل اینکه از نظر اقتصادی آن را مقرون به صرفه نمی داند، مخالف است.

استاندار کردستان با اشاره به اینکه از طریق کنسولگری جمهوری اسلامی در سلیمانی در حال رایزنی هایی هستیم، عنوان کرد: اعتباری هم برای ایجاد زیرساخت های لازم در این بازارچه تعیین شده که به محض موافقت اقلیم کردستان عراق، عملیات اجرایی آغاز می شود.