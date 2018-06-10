به گزارش خبرگزاری مهر، پیکارهای انتخابی تیم کشتی آزاد آمریکا برای معرفی ملی پوشان این کشور در رقابتهای جهانی مجارستان شب گذشته در چهار وزن برگزار شد که جردن باروز و کایل اسنایدر به عنوان قهرمانان نامدار جهان و المپیک به عنوان نفرات برتر اوزان خود معرفی شدند.

نتایج این پیکارها به شرح زیر است:



۵۷ کیلوگرم:

دیدار اول: توماس گیلمان ۶- داتن فیکس ۳

دیدار دوم: توماس گیلمان ۲- داتن فیکس یک



۷۰ کیلوگرم:

دیدار اول: جیمز گرین ۲- جیسون چمبرلین صفر

دیدار دوم: جیمز گرین ۲- جیسون چمبرلین یک



۷۴ کیلوگرم:

دیدار اول: جردن باروز ۴- ایزایا مارتینز یک

دیدار دوم: جردن باروز ۱۱- ایزایا مارتینز یک



۹۷ کیلوگرم:

دیدار اول: کایل اسنایدر ۹- کوین گادسون صفر

دیدار دوم: کایل اسنایدر ۱۰- کوین گادسون ۲