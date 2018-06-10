به گزارش خبرگزاری مهر، پیکارهای انتخابی تیم کشتی آزاد آمریکا برای معرفی ملی پوشان این کشور در رقابتهای جهانی مجارستان شب گذشته در چهار وزن برگزار شد که جردن باروز و کایل اسنایدر به عنوان قهرمانان نامدار جهان و المپیک به عنوان نفرات برتر اوزان خود معرفی شدند.
نتایج این پیکارها به شرح زیر است:
۵۷ کیلوگرم:
دیدار اول: توماس گیلمان ۶- داتن فیکس ۳
دیدار دوم: توماس گیلمان ۲- داتن فیکس یک
۷۰ کیلوگرم:
دیدار اول: جیمز گرین ۲- جیسون چمبرلین صفر
دیدار دوم: جیمز گرین ۲- جیسون چمبرلین یک
۷۴ کیلوگرم:
دیدار اول: جردن باروز ۴- ایزایا مارتینز یک
دیدار دوم: جردن باروز ۱۱- ایزایا مارتینز یک
۹۷ کیلوگرم:
دیدار اول: کایل اسنایدر ۹- کوین گادسون صفر
دیدار دوم: کایل اسنایدر ۱۰- کوین گادسون ۲
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