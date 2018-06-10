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۲۰ خرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۲۵

برای حضور در رقابت‌های جهانی؛

درخشش «باروز» و «اسنایدر» در رقابت‌های انتخابی کشتی آمریکا

درخشش «باروز» و «اسنایدر» در رقابت‌های انتخابی کشتی آمریکا

رقابت‌های انتخابی تیم کشتی آزاد آمریکا برای حضور در مسابقات جهانی مجارستان، با پیروزی دو قهرمان جهان و المپیک این کشور به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیکارهای انتخابی تیم کشتی آزاد آمریکا برای معرفی ملی پوشان این کشور  در رقابتهای جهانی مجارستان شب گذشته در چهار وزن برگزار شد که جردن باروز و کایل اسنایدر به عنوان قهرمانان نامدار جهان و المپیک به عنوان نفرات برتر اوزان خود معرفی شدند.

نتایج این پیکارها به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم:
دیدار اول: توماس گیلمان ۶- داتن فیکس ۳
دیدار دوم: توماس گیلمان ۲- داتن فیکس یک

۷۰ کیلوگرم:
دیدار اول: جیمز گرین ۲- جیسون چمبرلین صفر
دیدار دوم: جیمز گرین ۲- جیسون چمبرلین یک

۷۴ کیلوگرم:
دیدار اول: جردن باروز ۴- ایزایا مارتینز یک
دیدار دوم: جردن باروز ۱۱- ایزایا مارتینز یک

۹۷ کیلوگرم:
دیدار اول: کایل اسنایدر ۹- کوین گادسون صفر
دیدار دوم: کایل اسنایدر ۱۰- کوین گادسون ۲

کد مطلب 4317191

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