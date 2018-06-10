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۲۰ خرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۳۱

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس:

تاثیرات علمی قرآن کریم در زندگی مردم مشاهده شود

تاثیرات علمی قرآن کریم در زندگی مردم مشاهده شود

شیراز - مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس گفت: فعالیت‌های قرآنی باید نمود اجتماعی پیدا کند تا بتوانیم تأثیر عملی قرآن در زندگی مردم را شاهد باشیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق مهرابی، در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شیراز با اشاره به منشور سازمان تبلیغات اسلامی گفت: هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر فعالیت‌های فرهنگی در سطح کشور از جمله وظایفی است که باید توسط ادارات تبلیغات اسلامی دنبال شود و آمده‌ایم در این راستا همه ظرفیت‌های موجود در سطح استان را جهت همکاری با نماینده رهبری به‌کار گیریم.

وی با بیان اینکه شورای فرهنگ عمومی نیازمند بازتعریف است، افزود: دستگاه‌های فرهنگی در شورای فرهنگ عمومی آن‌طور که باید، نتوانسته‌اند نقش‌آفرینی کنند و اثرگذار باشند.

حجت الاسلام مهرابی توجه بیشتر به شورای توسعه فرهنگ قرآنی را یک ضرورت دانست و افزود: فعالیت‌های قرآنی باید نمود اجتماعی پیدا کند و بتوانیم تأثیر عملی قرآن در زندگی مردم را شاهد باشیم.

وی با تقدیر و تشکر از امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان گفت: فعال کردن مجموعه‌های مردم نهاد، ارتباط با خیرین و استفاده از ظرفیت آن‌ها در حوزه‌های مختف از جمله کاهش آسیب‌های اجتماعی از اقدامات قابل تقدیر حضرتعالی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به اینکه لازم است مباحث فرهنگی و قرآنی به سمت سبک زندگی برود، گفت: باید قرآن وارد زندگی فردی و اجتماعی افراد شود و اثرگذاری عملی و مثبتی در جامعه داشته باشد.

کد مطلب 4317218

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