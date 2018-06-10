تاثیرات علمی قرآن کریم در زندگی مردم مشاهده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدصادق مهرابی، در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شیراز با اشاره به منشور سازمان تبلیغات اسلامی گفت: هدفگذاری، برنامهریزی و نظارت بر فعالیتهای فرهنگی در سطح کشور از جمله وظایفی است که باید توسط ادارات تبلیغات اسلامی دنبال شود و آمدهایم در این راستا همه ظرفیتهای موجود در سطح استان را جهت همکاری با نماینده رهبری بهکار گیریم.
وی با بیان اینکه شورای فرهنگ عمومی نیازمند بازتعریف است، افزود: دستگاههای فرهنگی در شورای فرهنگ عمومی آنطور که باید، نتوانستهاند نقشآفرینی کنند و اثرگذار باشند.
حجت الاسلام مهرابی توجه بیشتر به شورای توسعه فرهنگ قرآنی را یک ضرورت دانست و افزود: فعالیتهای قرآنی باید نمود اجتماعی پیدا کند و بتوانیم تأثیر عملی قرآن در زندگی مردم را شاهد باشیم.
وی با تقدیر و تشکر از امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان گفت: فعال کردن مجموعههای مردم نهاد، ارتباط با خیرین و استفاده از ظرفیت آنها در حوزههای مختف از جمله کاهش آسیبهای اجتماعی از اقدامات قابل تقدیر حضرتعالی است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به اینکه لازم است مباحث فرهنگی و قرآنی به سمت سبک زندگی برود، گفت: باید قرآن وارد زندگی فردی و اجتماعی افراد شود و اثرگذاری عملی و مثبتی در جامعه داشته باشد.
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