به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه به بسته شدن ۷ مسجد و احتمال اخراج امامان جماعت از اتریش واکنش نشان داد و گفت که بیم دارد اقدامات سباستین کورتس، صدراعظم اتریش جهان را به سوی جنگ‌های صلیبی جدید سوق دهد.

اردوغان این سخنان را شب گذشته در مراسم افطاری و در اعتراض به اقدامات جدید دولت اتریش بیان کرده است. اردوغان هشدار داد: «اروپا باید این گونه رفتارهای خود را اصلاح کند. درغیراین صورت حساب چنین رفتارهایی را باید به طرق دیگری پس دهد. تصور نکنید که پس از آنکه شما ائمه جماعت ما را اخراج کردید، ما نظاره‌گر آن خواهیم بود.»

بسته شدن مساجد و مقابله با «اسلام سیاسی» و اخراج امامان جماعت بعد از روی کار آمدن دولت ائتلافی و حضور راست‌گرایان در آن در اتریش پیش‌آمده و سبب انتقادهای زیادی در این کشور شده است.

دفترصدراعظم اتریش روز جمعه (۸ ژوئن/ ۱۸ خرداد) در یک نشست خبری برنامه‌های دولت برای مقابله با اسلام سیاسی را تشریح کرد.

برنامه‌های دولت جدید اتریش بیشتر متوجه بزرگترین گروه خارجی مسلمان این کشور یعنی ترک‌های مقیم اتریش است. در مجموع بیش از ۳۶۰ هزار مسلمان ترک در اتریش زندگی می‌کنند.

دولت اتریش فعالیت تشکل‌ها و انجمن‌های وابسته به «آتیب»، اتحادیه ترکی - اسلامی برای همکاری‌های فرهنگی و اجتماعی در اتریش را تحت نظر داشته است.

هربرت کیکل، وزیر کشور اتریش می‌گوید وضعیت ۴۰ امام جماعت که مظنون به تخلف از قانون منع دریافت کمک مالی از کشورهای خارجی هستند در دست بررسی است و اخراج دست‌کم دو نفر از آنها قطعی است.

یکی از مسجدهایی که قرار است بسته شود به وسیله گروه «گرگ‌های خاکستری» اداره می‌شده که از گروه‌های افراطی ملی‌گرای ترکیه محسوب می‌شود. گفته می‌شود که این گروه از این مسجد استفاده ابزاری کرده است.