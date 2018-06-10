اجرای جشن شب های رمضان در نواحی منفصل شهری قزوین

محمد درافشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:جشن شب های رمضان در راستای ایجاد نشاط اجتماعی از ۱۹ تا ۲۴ خرداد ماه سال جاری ساعت ۲۱:۳۰ شب در نواحی منفصل شهری برگزار خواهد شد.

وی افزود: جشن شب های رمضان ۱۹ خرداد در باغ نشاط، ۲۰ خرداد ماه در مشعلدار، ۲۱ خرداد ماه در نجف آباد، ۲۳ حرداد ماه در ناصرآباد و ۲۴ خرداد ماه در چوبیندر اجرا خواهد شد.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین بیان کرد: اجرای نمایش همراه با برنامه های شاد، مسابقات قرآنی، موسیقی، تلاوت قرآن توسط قاریان مطرح استانی و تقدیر از آنان، برپایی نمایشگاه صنایع دستی و... از جمله برنامه های جشن شب های رمضان است.

اجرای جنگ شب های آسمانی در بوستان های سطح شهر قزوین

درافشانی گفت: به مناسبت ماه مبارک رمضان، جنگ شب های آسمانی در بوستان های سطح شهر قزوین اجرا می شود.

وی افزود:جنگ شب های آسمانی به منظور فراهم آوردن فضایی مفرح و ایجاد نشاط اجتماعی از ۱۹ تا ۲۴ خرداد ماه سال جاری ساعت ۲۲ در بوستان های سطح شهر قزوین برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین اظهار کرد:استنداب کمدی، اجرای نمایش با برنامه های شاد، موسیقی، مسابقه و ... از جمله برنامه های پیش بینی شده در جنگ شب های آسمانی است که امیدواریم مورد استقبال شهروندان قرار بگیرد.

درافشانی خاطرنشان کرد:جنگ شب های آسمانی ۱۹ خرداد ماه در بوستان الغدیر، ۲۰ خرداد در بوستان پامچال، ۲۱ خرداد در بوستان ملت، ۲۲ خرداد در بوستان ملاخلیلا، ۲۳ خرداد ماه در بوستان هشت بهشت و ۲۴ خرداد در بوستان فدک اجرا خواهد شد.