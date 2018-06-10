به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدمهدی ابوالحسنی ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه ایثار و شهادت بیان داشت: یکی از بحثهای مهمی که در استان کرمان در حال انجام است تدوین نقش استان کرمان در حوزه دفاع مقدس است.

وی افزود: ۱۲۸ عنوان کتاب وجود دارد که با عناوین مختلفی مثل نقش استانداری کرمان در دفاع مقدس تدوین شده است.

سرهنگ ابوالحسنی گفت: تا الان ۲۰ عنوان کتاب به سرانجام رسیده که ۱۱ عنوان آن به مرحله چاپ رسیده است.

ویافزود: تدوین این کتاب‌ها بین چهار تا پنج سال به طول انجامیده تا به مرحله نهایی و چاپ رسیده است.

سرهنگ ابوالحسنی یادآور شد: در سال ۹۷ با حدود ۱۰ اداره و سازمان تفاهم نامه امضا شده تا کار پژوهشی در این خصوص انجام شود که به طور مثال نقش اداری هلال احمر در دفاع مقدس با کتابی حدود ۶۰۰ صفحه در حال چاپ است.

سرهنگ ابوالحسنی تصریح کرد: ۱۲۸ عنوان کتاب پیش‌بینی شده که طرح اولیه آن نوشته شده است.

وی افزود: در حوزه نیروهای مسلح به صورت جداگانه همچنین ارتش و ناجا تفاهم‌نامه‌ای امضاء شده است.

این مقام آگاه ابراز داشت: از آخرین روزهای جنگ نزدیک به ۳۸ سال می‌گذرد و بخش زیادی از اسناد از دست رفته که باید در این خصوص زمان را مدیریت کنیم.

وی یادآور شد: کار خوبی که در ادارت، نهادها، سازمان‌ها و نیروهای نظامی مرسوم شده، مراکزی به عنوان شهدا نامگذاری شده یا تصاویری نصب شده است.

سرهنگ ابوالحسنی ادامه داد: سازمان‌ها، ادارت، نهادها و نیروهای نظامی موظف هستند تا عناوین نظامی و پیشوند نظامی اسامی شهدا را در هر مکانی از طریق بنیاد حفظ بار شهدا استعلام و به تأیید ستاد کل نیروهای مسلح برسانند.

در این جلسه همچنین مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان بیان داشت: در جلسه امروز موانع و راهکارهای جذب ۲۰ درصد بودجه فرهنگی دستگاه‌های اجرایی استان بررسی می‌شود.

محمدرضا سعدی به ساماندهی تبلیغات حوزه ایثار و شهادت اشاره کرد و بیان داشت: در حوزه فضای مجازی کانال‌های زیادی در زمینه ایثار و شهادت فعال هستند.

وی گفت:روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان در خصوص خاطرات، مسائل و مشکلات مربوط به خانواده‌های شهدا و ایثارگران اطلاع‌رسانی فعال داشته است.