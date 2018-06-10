به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی روز یکشنبه در جلسه مناسب سازی محیط برای جامعه توانخواهان گفت: باید بپذیریم که تعدادی از افراد جامعه به اشکال مختلف از نوعی معلولیت جسمی و ذهنی رنج می برند.

وی اضافه کرد: این افراد نیازهای خاص خود را دارند و با توجه به شرایط ویزه باید تلاش کنیم امکانات و نیازهای آنان را مرتفع کنیم.

معاون استانداری ایلام ادامه داد: یکی از اصلی ترین مشکلات این افراد مناسب نبودن خیابان ها و معابر برای تردد آنهاست چراکه برخی از این معلولان به دلیل محدودیت های حرکتی و داشتن ویلچر نمی توانند به راحتی به مکان های مورد نیاز خود تردد داشته باشند.

درویشی اضافه کرد: در اجرای پروژه های زیربنایی و عمرانی و بویژه احداث ساختمان های عمومی باید شرایط معلولان نیز لحاظ شود.

وی ادامه داد: نماینده بهزیستی هنگام اجرای طرح های عمرانی در فضاهای عمومی باید حضور داشته و به عنوان یک پیوست الزام آور بر نحوه مناسب سازی این اماکن نظارت داشته باشد.

مدیرکل بهزیستی ایلام نیز در این نشست گفت: دستگاه های عضو این ستاد باید اهمیت و ضرورت مناسب سازی اماکن عمومی را درک کنند چراکه توانخواهان به عنوان عضوی از جامعه از حق و حقوق برخوردار هستند.

زهرا همتی با اشاره به ابلاغ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان از اردیبهشت ماه امسال به دستگاه های اجرایی گفت: تا زمانیکه مناسب سازی بصورت کامل تحقق نیابد، دسترسی جامعه توانخواهان به سایر امکانات نیز میسر نخواهد بود.