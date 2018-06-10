موفقیت ایران در اجرای برنامه پیشگیری از تولد افراد تالاسمی

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و پنجمین کنگره بین المللی انجمن بین المللی انتقال خون از ۱۲ تا ۱۶ خرداد ۹۷ در شهر تورنتو کانادا برگزار شد.

در این کنگره که با شرکت صاحب نظران و متخصصان کشورهای مختلف برگزار شد، تمام حوزه های طب انتقال خون از جمله اهداکنندگان، بیولوژی سلول های خونی، ایمونوهماتولوژی، بیماری های منتقله از راه تزریق خون، مدیریت خون بیمار، عوارض تزریق خون و موضوعاتی از این دست مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، دکتر علی اکبر پورفتح اله مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، به عنوان سخنران مدعو این کنگره ضمن تبیین مسئله پیشگیری و مدیریت آلوایمینیزاسیون گلبول های قرمز در بیماران تالاسمی، به تشریح وضعیت تالاسمی در ایران و برنامه پیشگیری از تولد بیمار تالاسمی پرداخت.

وی، برنامه پیشگیری از تولد افراد تالاسمی در ایران را موفقیت آمیز دانست و با اشاره به فرایندهایی که منجر به سلامت خون می شود بر میزان شیوع بسیار پایین HBs ، HIV و HCV در اهداکنندگان خون در کشور تاکید کرد.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران در ادامه اظهار داشت: از جمله این فرایندها آغاز برنامه غربالگری قبل از اهدا داوطلبان بار اول در ۱۳ استان کشور بوده که منجر به کاهش قابل توجه موارد مثبت تاییدی در خون های اهدایی شده است.

پورفتح اله در پایان سخنرانی، به مطالعات انجام شده در زمینه وضعیت آلوایمینیزاسیون در افراد مبتلا به تالاسمی و میزان شیوع آن در استان های مختلف ایران پرداخت و استراتژی های کاهش خطر آلوایمینیزاسیون که توسط سازمان انتقال خون ایران اتخاذ شده را تبیین کرد.