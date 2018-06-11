مسلم ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به لزوم توسعه کشتهای گلخانهای و توجه به این مقوله در کشاورزی نوین گفت: در حال حاضر سطح گلخانههای استان قم ۳۶ هکتار است که این میزان سطح کشت توسط ۱۱۶ بهرهبردار مدیریت میشود.
وی در ادامه میزان تولیدات گلخانهای استان قم در سال گذشته را ۱۲ هزار تن عنوان کرد و افزود: استقبال از احداث و بهرهبرداری از گلخانه در استان قم زیاد است و البته به دلیل محدودیت در منابع آبی و شوری خاک لزوم گسترش کشتهای هیدروپونیک که کشتهای بدون خاک است باید مورد توجه قرار گیرد.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به توجه دولت به گسترش کشتهای گلخانهای و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت در این زمینه، بیان داشت: در حال حاضر دولت تسهیلات ۶ درصدی را بدین منظور در نظر گرفته که با استقبال خوبی در استان مواجه شده است.
کاهش مصرف آب در گلخانهها
وی با بیان اینکه مصرف آب در هر هکتار گلخانه هفت دهم لیتر بر ثانیه است گفت: این مقدار مصرف آب در گلخانه تقریباً محصولی معادل ۳۰۰ تن را تولید میکند اما در بخش کشاورزی سنتی همین میزان مصرف آب تنها میتواند ۶۰ تا ۷۰ تن محصول تولید کند.
ابراهیمی در ادامه با اشاره به لزوم توجه به صادرات محصولات گلخانهای و همچنین گسترش این مقوله در استان و توجه به بازاریابی این محصولات عنوان کرد: در حال حاضر بیشترین سطح کشت محصولات گلخانهای قم به کشت گوجه با ۶۵ درصد و کشت خیار با ۳۵ درصد است و البته در حال حاضر ۲ واحد گلخانه گل شاخه بریده هم مشغول فعالیت هستند.
میتوان باغات را به گلخانه برد
وی به این موضوع هم اشاره کرد که میتوان باغات را هم به گلخانه برد که در این زمینه برخی از کشورها وارد عمل شده و درختان میوه را در گلخانه کشت میکنند که این در زمینه مصرف آب و همچنین تولیداتی که میتواند در سراسر سال در بازار وجود داشته باشد مورد توجه است.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی قم به این موضوع هم اشاره کرد که در حال حاضر ۴ واحد گلخانه استان قم در حد استانداردهای جهانی هستند که قطعاً گسترش این واحدها میتواند در صادرات محصولات به خارج از کشور تأثیرگذار باشد.
وی به تولیدات باغی قم در سال گذشته هم اشاره و بیان کرد: استان قم سال گذشته ۴۹ هزار تن محصولات باغی تولید کرد که از این میزان ۱۸ هزار و ۷۰۰ تن انگور بود.
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