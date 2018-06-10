ارتباط تلفنی مشترکان ۳ مرکز مخابراتی مختل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی دکتر حسابی و سعادتمند از امروز ۲۰ خردادماه و در مرکز مخابرات شهید بهشتی از فردا ۲۱ خردادماه انجام می شود.

با اجرای این عملیات کابل برگردان، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات دکتر حسابی با پیش شماره های ۶۵۱۰ الی ۶۵۱۲، ۶۵۱۴ الی ۶۵۱۷، ۶۵۱۹، ۶۵۵۹، ۶۵۳۹ و ۳۹۶۱ در محدوده مرکز به مدت ۷۲ ساعت آینده با اختلال همراه است.

ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات سعادتمند نیز از ساعت ۲۴ امشب به مدت ۴ ساعت دچار اختلال می شود.

در همین حال با اجرای عملیات مذکور، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید بهشتی با پیش شماره های ۸۸۴۰ الی ۸۸۴۸ در محدوده خیابان های مجیدیه، هفتم، گوهری، پلیس، عثنی عشری، قدوسی و باباخانلو از فردا ۲۱ خردادماه به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.